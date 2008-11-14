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۲۴ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۰۸

اطلس فرهنگی استان مرکزی موجب تحول در حوزه فرهنگ می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل ارشاد استان مرکزی گفت: با طرح تدوین اطلس جامع فرهنگی استان مرکزی، تحول بزرگی در حوزه فرهنگ و هنر استان مرکزی ایجاد می‌ شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حجت الاسلام علی هاشمی ظهر امروز در نخستین نشست طرح تدوین اطلس جامع فرهنگی استان مرکزی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان در اراک با اشاره به اینکه تهیه اطلس فرهنگی استان یک مسئله فرابخشی است افزود: این اطلس تمام چالش های مربوط به حوزه فرهنگ را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و داشته های استان را در قالب تدوین یک سند و هویت اجتماعی تهیه می کند.

وی از نتایج اجرای این پروژه را ایجاد یک جریان توسعه ‌ای و فراگیر کردن تفکر تحول ‌گرا دانست و گفت: نقد و بررسی چالش‌ های حوزه فرهنگ استان و ارائه راهکارهای اصولی برای رفع این چالش ‌ها از اهداف تهیه این اطلس فرهنگی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با تاکید بر اینکه این طرح از اولویتهای مهم ارشاد در حوزه مدیریت فرهنگی است اضافه کرد: در حوزه فرهنگ توجه به نفاط قوت، حرکت رو به جلو در جامعه و استفاده از پتانسیل های فرهنگی امری ضروری است.

وی گفت: این استان خواستگاه مفاخر، شخصیت ها و سرآمدان فرهنگی، هنری، سیاسی و ادب و تمدن فراوانی است و نبود تصویر و اطلاعات جامع و اساسی از مجموعه قابلیت ها و توانمندی های فرهنگی این استان یک مشکل اساسی است.

شعبانی تصریح کرد: با تهیه این اطلس، استان مرکزی به زودی در آیینه ای تمام نما، پیکره فرهنگی خود را با تمام زیر شاخه ها و اجزا مشاهده خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در این اطلس به تمام ابعاد توانمندی ‌های استان پرداخته می‌ شود تصریح کرد: بار علمی این اطلس فرهنگی را مجموعه ای از کارشناسان، استادان دانشگاه، نخبگان، صاحبان قلم و نویسندگان توانمند این استان بر عهده دارند. 

مسئول دبیرخانه طرح اطلس فرهنگی استان مرکزی نیز گفت: کار بدون مطالعه در بخش فرهنگ نتایج و آسیب‌ های فراوانی به دنبال دارد که این اطلس نیازمند مطالعه وسیع و همه جانبه است.

غلامعلی ولاشجردی فراهانی با اشاره به اینکه این اطلس در 18 آیتم تهیه و تدوین می ‌شود افزود: بررسی وضعیت مساجد و بناهای مذهبی، فرهنگ عمومی استان، جاذبه‌های سیاحتی و زیارتی، مجموعه‌ های هنری رایج در بین مردم، بررسی ادبیات استان، فضاهای فرهنگی، نقش صنعت در استان از بخش‌ های این اطلس است.

کد مطلب 782579

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