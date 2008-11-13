صنعت گردشگری هویت و تمدن ایرانی را به جهان معرفی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اسدالله عباسی بعد از ظهر امروز در حاشیه نخستین هم اندیشی دفاتر خدمات مسافربری و گردشگری کشور در مشهد در جمع خبرنگاران افزود: در زمینه رشد صنعت گردشگری حرکت شتابنده ای آغاز شده که باید از طریق آن با عزم ملی، هویت و تمدن ایرانی را به جهانیان معرفی کرده و تبلیغات لازم را در این زمینه انجام دهیم.

وی با بیان این مطلب که شرایط را باید به گونه ای فراهم کرد که گردشگران بتوانند در یک روز چهار فصل ایران را مشاهده کنند، اظهار داشت: پتانسیلهای بالقوه ای در این زمینه وجود دارد که باید به فعل تبدیل شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از پتانسیلها در زمینه رشد صنعت گردشگری نمایندگان مجلس هستند که می توانند در بحث قانونی و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه این صنعت و شناساندن آن اقدامات مهمی را انجام دهند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این مطلب که نمایندگان مجلس می توانند بازوانی برای گسترش صنعت گردشگری در کشور باشند، یادآور شد: ما می توانیم با رفع موانع قانونی این حوزه به دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کشور کمک کرده و از آنها حمایت کنیم.

عباسی در ادامه با تشریح این موضوع که یکی از این موانع قانونی عدم سرمایه گذاری مستقیم افراد خارج از کشور در ایران می باشد افزود: دفاتر می توانند نقش حلقه ای این سرمایه گذاران با کشور را داشته و در شرایطی که جهان دچار بحران اقتصادی می باشد بسیاری از سرمایه های سرگردان را به سوی کشور ما سوق دهند.

وی گفت: با توجه به اوضاع اقتصادی دنیا گردشگری تنها صنعتی است که اثر سو نداشته و با کمترین هزینه می تواند فواید زیادی را برای کشور به ارمغان آورد.

این مسئول در رابطه با نقش دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی در رشد صنعت گردشگری عنوان کرد: این دفاتر می توانند با ایجاد تعامل و همکاری با یکدیگر و غنابخشی به بخش تورها و سفرهای گردشگری و برنامه ریزی پیرامون آن نقش موثری در رشد این صنعت داشته باشند.

نماینده رودسر و املش با بیان اینکه ممکن است برخی از قوانین این حوزه نیاز به بازنگری داشته باشد، بیان داشت: فراکسیون مجلس برای برداشتن این موانع به وجود آمده است، اما برای تسریع در رشد این صنعت نیازمند عزم تمام سازمانها و نهادها هستیم.