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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۸:۵۷

کمیته نظارت بر نشریات در دانشگاه تربیت معلم تشکیل می شود

کمیته نظارت بر نشریات در دانشگاه تربیت معلم تشکیل می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تربیت معلم گفت: کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی در دانشگاه تربیت معلم تشکیل می شود.

قربانعلی سبکتکین در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی با هدف شناسایی و تشکیل و پیگیری مشکلات نشریات دانشجویی در داشنگاه تربیت معلم تشکیل می شود.

وی افزود: به زودی جلسه ای با حضور مسئولان نشریه های دانشجویی و مدیران و معاونان دانشجویی دانشگاه تربیت معلم تشکیل و مسائل و مشکلات مربوط به نشریات دانشجویی مورد بررسی قرار گیرد، قبل از آن نیز کمیته نظارت بر نشریات تشکیل می شود.

سبکتکین یادآور شد: بحث افزایش بودجه از مباحثی است که در جلسات مطرح می شود و امید می رود که بودجه امور فرهنگی تا حد امکان افزایش یابد.

مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه تربیت معلم همچنین از برپایی اردوهای دانشجویی در این دانشگاه خبر داد و تاکید کرد: هیچ ممانعت و محدودیتی برای برگزاری اردوها در این دانشگاه وجود ندارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: برگزاری سمینارهای علمی از جمله سمینارهای تخصصی انجمن کامپیوتر و زمین شناسی در برنامه آینده مدیریت امور فرهنگی دانشگاه تربیت معلم وجود دارد.

کد مطلب 782589

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