2300 شبکه اعلام در روستاهای مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه ثبت به موقع وقایع حیاتی استان در ساری با تاکید بر اینکه تاخیر در اعلام واقعه ولادت و وفات مستوجب تعقیب کیفری است، افزود: با اطلاع رسانی و فعالیتی که در خصوص ثبت به موقع وقایع حیاتی در مهلت های قانونی به عمل آمده در صورت تاخیر برابر ماده سه قانون مجازات و جرائم با فرد خاطی برخورد می شود.

وی از شهروندان و روستاییان خواست تا واقعه ولادت را مستند به تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال در مهلت قانونی حداکثر 15 روز از تاریخ تولد و واقعه فوت را حداکثر ده روز پس از وقوع آن به نزدیکترین اداره ثبت احوال محل سکونت خود اعلام تا تحت تعقیب قضایی قرار نگیرند.

مدیر کل ثبت احوال مازندران افزود: در هفت ماهه امسال تعداد 26 هزار و 298 واقعه ولادت و 8 هزار و 771 واقعه وفات در استان به ثبت رسید.

وی در پایان از تعامل و همکاری صمیمانه مردم استان با مامورین ثبت احوال تقدیر کرد.