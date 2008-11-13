مشهد باید به عنوان پایلوت گردشگری جهان اسلام معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دکتر محمد علی شریف ملک زاه ظهر امروز در نخستین هم اندیشی دفاتر خدمات مسافربری و گردشگری کشور در مشهد افزود: مشهد به عنوان یکی از مهمترین قطبهای جذب گردشگر مذهبی دارای پتانسیلهای بالایی برای این معرفی است.

وی به جاذبه های مختلف گردشگری در کشور اشاره کرد و متذکر شد: همین جاذبه، باعث کسب رتبه پنجم طبیعت و رتبه دهم ابنیه تاریخی توسط ایران در سراسر دنیا شده است.

معاون گردشگری رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور اقدامات کنونی را در این جهت مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: برای تنوع در خدمات، شرکت های خدمات مسافربری و گردشگری باید علایق افراد، گروه ها و قشرهای مختلف را مورد بررسی قرار دهند.

وی در ادامه تصریح کرد: گردشگری مذهبی، ورزشی، تاریخی و اجتماعی باید در سرلوحه این شرکتها قرار گیرد.

شریف ملک زاده اضافه کرد: به همین منظور طرح تغییر آژانسهای مسافرتی نوع "ب" به نوع" الف" جزو اصلاحات این روند است.

وی در خصوص اولین هم اندیشی مدیران و دفاتر خدمات مسافربری هوایی و جهانگردی ابراز داشت: تمامی مسئولان کشور باید برای رفع مشکلات و ارائه تسهیلات لازم به بخش خصوصی در زمینه گردشگری تلاش و مشارکت جدی نمایند.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری بخش خصوصی گامهای بسیار موثری را می توان در اعتلای گردشگری داخلی و خارجی برداشت.

وی در پایان گفت: ‌دولت نهم نیز اقدامات مناسبی را در این خصوص انجام داده است.