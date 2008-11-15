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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۳۵

گنبد کاووس به دو کتابخانه جدید نیاز دارد

گنبد کاووس به دو کتابخانه جدید نیاز دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس گفت: این شهرستان به دو کتابخانه جدید نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، محمدرضا داورزنی در مراسم هفته کتاب و کتابخوانی در این شهرستان افزود: اکنون چهار کتابخانه با چهار هزار عضو در این شهرستان فعالیت دارد.

وی شمار کتابهای موجود در این کتابخانه ها را 35 هزار جلد عنوان کرد و اظهار داشت: امسال سه هزار جلد کتاب به مساجد و اماکن فرهنگی و آموزشی شهرستان اهداء شد.

وی خاطرنشان کرد: برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه باید کتابخانه های منطقه تجهیز شوند و سرانه فضای مطالعه افزایش یابد.

به گفته داورزنی، با راه اندازی مجتمع فرهنگی و هنری گنبد کاوس بخشی از نیازها تامین می شود و امیدواریم شهرداری هر چه زودتر این مکان را تکمیل کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبد کاووس از تجهیز دفتر سینمای جوان منطقه در آینده ای نزدیک خبر داد و عنوان کرد: تجهیز این مرکز در توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری تاثیر زیادی دارد.

وی یادآورشد: اکنون 9 انجمن فرهنگی و هنری در شهرستان فعالیت دارد که برای آنها به فضا نیاز داریم.

شهرستان 295 هزار نفری گنبد کاووس در شرق گلستان واقع شده است.

 

کد مطلب 782622

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