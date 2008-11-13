آمار دقیقی از بیماران مبتلا به دیابت در استان مرکزی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک دکتر مجید رمضانی عصر امروز در همایش یکروزه آسیب شناسی بیماری دیابت در مرکز بهداشت استان مرکزی با اشاره به اینکه 20 درصد از افراد مبتلا به دیابت را افراد که دچار چاقی و اضافه وزن هستند تشکیل می دهد افزود: الگوی تغذیه نامناسب، کم تحرکی و چاقی از عوامل مستعد کننده دیابت است.

وی با تاکید بر اینکه باید با فرهنگ سازی بستر پیشگیری از این بیماری در جامعه فراهم شود اضافه کرد: عوارض دیابت و معلولیتهای آن باید با کمک رسانه ها و دستگاههای آموزشی در جامعه شناسانده شود.

وی اظهار داشت: در این راستا برنامه بیماریابی در مناطق روستایی استان در قالب طرح غربالگری دیابت انجام شده و باید شرایط این بیماری در منطق شهری نیز به صورت علمی مطالعه شود.

معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی با اشاره به اینکه سالانه یکصد نفر در این استان بر اثر ابتلای به بیماری دیابت جان خود را از دست می دهند گفت: بر اساس شواهد موجود هشت درصد جمعیت شهری و چهار درصد جمعیت روستایی استان مرکزی به بیماری دیابت مبتلا هستند.

دکتر عباس اسماعیلی بار بیماری دیابت در استان مرکزی را بالا دانست و افزود: در این شاخص استان رتبه شانزدهم کشوری را دارد.

مدیر گروه بیماریهای مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: در طرح غربالگری جمعیت 30 سال به بالای روستایی استان مرکزی 1/4 درصد روستاییان استان مرکزی به دیابت مبتلا هستند.

دکتر علی منصوری تصریح کرد: 55 درصد زنان و 28 درصد مردان روستایی استان مرکزی به خاطر چاقی و اضافه وزن در معرض ابتلا به دیابت قرار دارند.

وی گفت: در این طرح 58 هزار و 724 مرد روستایی و 77 هزار و 256 زن روستایی استان مرکزی غربالگری دیابت شدند.