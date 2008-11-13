بازداشت 54 مظنون / کشف چهار منزل بمبگذاری شده و 101 بمب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "اصوات العراق" ، نیروهای چند ملیتی امروز از بازداشت سه فرد مظنون وابسته به شبکه تروریستی القاعده در مرکز و شمال عراق خبر دادند.



در این حال، مدیر عملیات وزارت کشور عراق از تعیین سرلشگر حسن کریم خضر معاون فرمانده عملیات نینوا در امور پلیس به عنوان فرمانده جدید عملیات این استان خبر داد.



فرمانده جدید عملیات نینوا، علت محقق نشدن اهداف مورد نظر در ماههای گذشته با وجود حدود 60 هزار نیروی پلیس و سرباز در خیابانها را به ضعف اطلاعاتی نسبت داد و خاطر نشان کرد : مرحله بعدی مبارزه با تروریسم مستلزم تلاشهای میدانی، قدرت و قاطعیت بیشتر است.

سرلشگر ریاض جلال توفیق در اوایل سال 2008 در پی وخامت اوضاع امنیتی استان نینوا به عنوان فرمانده عملیات این استان تعیین شده بود؛ با وجود اقدامات گسترده نیروهای امنیتی برای برقراری امنیت کامل در استان نینوا به ویژه در موصل مرکز آن، اوضاع امنیتی با بهبود مورد نظر روبرو نشد و اقدامات خشونت آمیز و حمله به مسئولان ادامه یافت.



اوضاع استان نینوا در ماه سپتامبر در پی ترور چهار تن از کارمندان شبکه الشرقیه و در ادامه کوچانده شدن مسیحیان از موصل در آستانه انفجار بود که به انتقادهای شدید از دولت انجامید و در ادامه با دخالت نوری المالکی نخست وزیر عراق اعزام نیروهای بیشتر برای خاموش کردن ریشه های فتنه به موصل اعزام شدند.



خبر دیگر اینکه مردان مسلح در شهر الکوت، یک راننده کامیون را ربودند.



کشته شدن یک شهروند عراقی بر اثر انفجار بمب در بغداد و زخمی شدن شش نفر دیگر از دیگر تحولات امنیتی عراق است.



فرمانده نیروی زمینی عراق نیز امروز از بازداشت 21 فرد تحت پیگرد و کشف چهار منزل بمبگذاری شده در جریان عملیات امنیتی در استان دیاله خبر داد.



همچنین در این عملیات، مقادیری سلاح و مهمات کشف شد.



در این حال، پلیس عراق از زخمی شدن شش نفر از جمله سه نیروی پلیس بر اثر انفجار بمب جاسازی شده در خودروی پلیس در نزدیک وزارت صنایع و معادن در مرکز بغداد خبر داد.



انفجار خودروی بمبگذاری شده در شرق موصل، سبب زخمی شدن 17 نفر از جمله پنج سرباز ارتش شد.



سخنگوی عملیات امنیتی بغداد نیز از بازداشت 30 فرد تحت پیگرد و خنثی شدن 101 بمب و کشف مقادیری سلاح و مهمات در عملیات نیروهای امنیتی در 24 ساعت گذشته تا کنون خبر داد.