کاردارسفارت پاکستان به وزارت امور خارجه احضار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی قانع‌زاده، مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه کشورمان با محکومیت شدید اقدام اخیر تروریستی روبوده شدن دیپلمات ایرانی افزود: مقامات جمهوری اسلامی ایران انتظار دارند هرچه سریعتر دولت پاکستان با تمام توان و با استفاده از ابزارهای لازم دیپلمات جمهوری اسلامی ایران حشمت‌ الله عطارزاده را آزاد کرده و با سلامتی کامل به آغوش خانواده وی باز گردانند.

نصرالله خان کاردار سفارت پاکستان نیز اظهار داشت : دولت پاکستان نیز در بالاترین سطح این اقدام تروریستی را محکوم کرده و مصمم است تا افراد خاطی را به سزای اعمال خود برساند.

وی افزود: دولت پاکستان تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به هر نحوممکن آزاد کند.

کاردار سفارت پاکستان قول داد موضوع را در اسراع وقت از طریق وزارت امور خارجه پاکستان پیگیری کرده و نتایج پیگیریهای خود را به اطلاع دولت جمهوری اسلامی برساند.





