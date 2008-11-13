حضور مردم در صحنه مسئولیت دولت نهم را سنگین تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز در آغاز جلسه استانی هیئت دولت در استان مازندران این استان را هدیه الهی و رحمت خدا برای ملت ایران توصیف کرد و اظهار داشت: استان مازندران در طول 1100 سال کانون پویا و زنده و سنگر مستحکم صیانت و نشر فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) بوده است و از ابتدا اسلام را از سرچشمه حقیقی داوطلبانه و با عشق پذیرفت و تا امروز پای آن ایستاده است.

رئیس جمهور مازندران را از لحاظ منابع طبیعی و استعدادهای انسانی بی نظیر دانست و گفت: این استان خاستگاه علما، مجاهدین و بزرگان است و به خصوص در دوران انقلاب و دفاع مقدس در پیکار با دشمن متجاوز در خط مقدم درخشیدند و نثار بیش از ده هزار شهید و وجود هزاران جانباز و آزاده نشان دهنده عمق وجدان و حقیقت پویی مردم این دیار در طول تاریخ است.



دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه مردم استان مازندران در همه صحنه ها در خط مقدم حضور دارند به استقبال دیروز مردم استان از اعضای هیئت دولت اشاره کرد و گفت: دیروز مردم مازندران به بهانه استقبال از خادمان خود در دولت به میدان آمدند و حماسه های کم نظیری را خلق کردند.

وی اضافه کرد: دیروز در ساری شور و نشاط و حماسه برپا بود و مردم مومن، آرمانی و انقلابی این دیار به صحنه آمدند تا با نشان دادن چهره های مصمم و عزم راسخ یکبار دیگر بر پایداری و اتصال ناگسستنی خود بر خط امامت و ولایت تاکید کنند.

وی با قدردانی از استقبال گرم اقشار مختلف مردم مازندران اظهار داشت: معتقدم وقتی خداوند چنین شور و شوق و مردانگی را مشاهده می کند رحمت و برکت خود را بیش از پیش به سوی ملت ایران و مردم استان سرازیر می کند که در رأس این رحمتها، زیستن و زندگی با عزت است.

رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه حضور مردم در صحنه مسئولیت دولت مردان را سنگین تر می کند تصریح کرد: وقتی مردم در صحنه ها حضور پیدا می کنند مسئولیتها مضاعف می شود و بر عزمها، توانها و استعدادها نیز افزوده شده و تدبیرها نافذ می شود.