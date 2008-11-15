روزنامه های کشور از تنوع کافی مطالب برخوردار نیستند

حسین افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: بسیاری از این روزنامه ها در اختصاص صفحات خود به مطالب متنوع به خوبی عمل نمی کنند و با افراط در پرداختن به مطالب تنها چند حوزه خبری از پرداختن به مطالب حوزه های دیگر باز می مانند.

وی در این خصوص ادامه داد: به عنوان مثال، بسیاری از روزنامه ها چندین صفحه آگهی دارند، در حالی که تعداد صفحات ورزشی یا اقتصادی آنها بسیار کم و در حد نیم صفحه یا یک صفحه است.

مدیر گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به روی کار آمدن روزنامه های تخصصی به عنوان یکی از مهمترین پیامد عدم تنوع کافی مطالب در روزنامه ها بیان داشت: در شرایطی که به همه نیازهای خبری مخاطب در یک روزنامه پاسخ داده نشود روزنامه های تخصصی به وجود می آید که روزنامه های سینمایی و ورزشی، نمونه ای از این روزنامه های تخصصی است.

افخمی از روی کار آمدن روزنامه های تخصصی به عنوان یک امر غیرحرفه ای نام برد و خاطرنشان کرد: وظیفه روزنامه این است که به همه نیازهای خبری مخاطبان خود در زمینه های مختلف پاسخ دهد و به همین دلیل در اطلاع رسانی در خصوص همه حوزه های خبری باید آنقدر قوی عمل کند که نیازی به وجود روزنامه های تخصصی نباشد.