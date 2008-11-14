به گزارش خبرنگار مهر، "کشتیگیر" با حضور میکی رورک در نقش یک قهرمان سابق کشتی، اولین بار سپتامبر پیش در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و جایزه شیر طلایی این جشنواره را از آن خود کرد. این فیلم اخیرا نیز در جشنواره تورنتو نمایش داده شد.
امسال 14 فیلم در بخش مسابقه بینالملل جشنواره تسالونیکی برای دریافت جایزه اسکندر طلایی رقابت میکنند که "آن جا" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی از ایران یکی از آنهاست.
این فیلم درباره مردی است که باید برای تمدید اقامت خود به آمریکا برود، اما مشکلات مربوط به جدایی از همسرش مانع خروج او ازکشور میشود. فیلم ضدجنگ "سه موش کور" به کارگردانی متیو نیوتن از استرالیا، فیلم هندی "فراق" ساخته ناندیتا داس و"پسران عادی" دانیل هرناندز اسپانیایی از دیگر فیلمهای بخش مسابقه هستند.
"رود یخزده" کورتنی هانت از آمریکا، فیلم مکزیکی "دریاچه تاهو" ساخته فرناندو ایمبک و "بره خدا" لوسیا گدرون فیلمساز آرژانتینی در بخش خارج از مسابقه جشنواره تسالونیکی پخش میشود و بخش نمایشهای ویژه به 10 فیلم اختصاص دارد که "دبلیو" الیور استون درباره رئیس جمهور فعلی آمریکا یکی از آنهاست.
کارگردان برنده اسکار امسال در تسالونیکی یک کلاس پیشرفته برپا خواهد کرد و در عین حال یک جایزه اسکندر طلایی افتخاری نیز دریافت میکند. تاکشی کیتانو فیلمساز ژاپنی نیز جایزه یک عمر دستاورد جشنواره تسالونیکی امسال را دریافت میکند و فیلم جدید او "آشیل و لاکپشت" در جشنواره پخش میشود.
"به همین سادگی" رضا میرکریمی از ایران در کنار 21 فیلم دیگر در بخش ID-08 جشنواره به نمایش در میآید و سینما در خاورمیانه دیگر بخش بزرگترین جشنواره سینمایی منطقه بالکان است.
"اسکندریه ... چرا؟" یوسف شاهین فیلمساز فقید مصری، "آکواریوم" یسری نصرالله از مصر و "نمک این دریا" آنماری جاسر فیلمساز فلسطینی از فیلمهای بخش سینما در خاورمیانه هستند.
ژان ـ پییر و لوک داردن برادران فیلمساز بلژیکی، گوستاوو سانتائولایا آهنگساز آرژانتینی، ترنس دیویس فیلمساز، بازیگر و رماننویس بریتانیایی، والتر سالس فیلمساز برزیلی و لیتا استانتیک تهیهکننده آرژانتینی از دیگر چهرههایی هستند که در جشنواره تسالونیکی 49 تقدیر میشوند.
امسال بیش از 230 فیلم از 55 کشور در تسالونیکی به نمایش درمیآید. چهل و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم تسالونیکی 23 نوامبر (سوم آذر) با نمایش فیلم "فراست / نیکسن" ران هوارد به پایان میرسد.
نظر شما