هنرمندان بسیجی بوشهر آثار هنری خود را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، جانشین واحد فرهنگی اجتماعی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر عصر جمعه در حاشیه برپایی این نمایشگاه به شماری از خبرنگاران گفت: بیش از 400 اثر هنری در قالب رشته های نقاشی، گلسازی، عروسک سازی و آثار تجسمی از هنرمندان بسیجی بوشهردر این نمایشگاه قرار گرفته است.

امرالله آسایش افزود: اطلاع بخشی به جامعه در خصوص تنوع فعالیتهای بسیج که تنها به کارهای نظامی محدود نمی شود از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه یاد شده است.

وی با بیان اینکه در ساختار جدید سپاه 80 درصد فعالیتهای بسیج فرهنگی خواهد بود، یادآور شد: آثار ارائه شده در این نمایشگاه مربوط به فعالیت های تابستانی بسیجیان در قالب طرح نشاط و تعالی است .

نمایشگاه آثار هنری هنرمندان بسیجی استان بوشهر تا 30 آبان برپا خواهد بود.