اولین پالایشگاه انرژی شمال در گلستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده شامگاه پنجشنبه در دومین جشنواره بزرگ اقوام ایران زمین در تالار فخرالدین اسعد گرگانی افزود: ساخت این پالایشکاه در این استان از سوی شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده هایی نفتی ایران تایید شده است.

وی اظهار داشت: با ساخت این پالایشگاه کشورهای همسایه حاشیه دریای خزر نیز می توانند از آن بهره مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: با همکاری کشورهایی نظیر قزاقستان و ترکمنستان گامهای مثبت و ارزنده ای در این زمینه برداشته خواهد شد.

به گفته محمودزاده، گلستان دارای موقعیت و جاذبه های زیاد گردشگری است که باید شناسایی و معرفی شود.

استاندار گلستان بیان داشت: امکان راه اندازی پیست اسکی از ارتفاعات درازنو به مناطق مختلف استان از جمله بندرگز و بندر ترکیم وجود دارد.

وی یادآورشد: اکنوی یک شرکت عمانی در حال ساخت مجتمع گردشگری در سواحل بندرگز بوده و زمینه برای سرمایه گذاری کشورهای خارجی در گلستان وجود دارد.

وی اضافه کرد: سازمان گردشگری 20 بسته گردشگری در تمام نقاط در زمینه های مختلف برای علاقمندان به سرمایه گذاری فراهم کرده است.

محمودزاده اظهار داشت: ظرفیتهای زیادی در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی در گلستان وجود دارد و این استانم رده دهم کشاورزی در کشور، رتبه اول تولید خاویار و دانه های روغنی و رتبه سوم تولید گندم، پنبه و توتون را داراست.

استاندار گلستان، ساخت گلخانه ها و ترمینالهای صادراتی گل وگیاه، سبزیجات و غیره را از دیگر فرصتهای سرمایه گذاری در این استان برای کشورهای خارجی و سرمایه گذاران اعلام کرد.

وی گفت: روزانه 270 تن گل و گیاه در استان تولید می شود که این فرصت مناسبی است تا با کمک کشورهای خارجی برای توسعه صادرات و ایجاد صنایع تبدیلی و وابسته تلاش و برنامه ریزی شود.

وی ترانسفور و حمل و نقل دریایی به کشورهای همسایه نظیر ترکمنستان، قزاقستان و استانهای مازندران، خراسان، گیلان، بندرعباس و ... را از دیگر فرصت ها و ظرفیتهای این استان اعلام کرد.

به تاکید محمودزاده، این استان از هرگونه سرمایه گذاری کشورهای خارجی در این استان استقبال می کند و شرایط برای توسعه و ایجاد سرمایه گذاری در بخش های مختلف در این استان فراهم است.

دومین جشنواره بزرگ اقوام ایران زمین با حضور 40 سفیر از کشورهای خارجی و هنرمندان و مسئولان کشوری از هفت استان کشور در گرگان در حال برگزاری است.