مشکلات فرش کشور باید توسط خبرگان این رشته رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی شب گذشته در بازدید از نمایشگاه تخصصی فرش در قم با اشاره به مشکلات قالیبافان و صنعت فرش گفت: باید این مشکلات با همفکری رفع شود و خبرگان فرش در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند.



وی فرش را میراث بومی ایرانیان عنوان کرد و اظهارداشت: فرش میراث بومی ایرانیان است و همه باید به نوبه خود تلاش کنند تا از این میراث ارزشمند حفاظت و حراست شود.



لاریجانی به موضوع اهمیت صادرات فرش اشاره کرد و گفت: صادرات فرش از موضوعات بسیار اساسی است که باید با تبلیغات صحیح به آن توجه کرد.



رئیس مجلس افزود: تبلیغات در این زمینه نقش مهمی دارد که باید مد نظر قرار گیرد.



وی با اشاره به مشکل بیمه قالیبافان گفت: این مشکل از طریق وزارت رفاه در حال بررسی است که امیدوارم هر چه سریعتر به نتیجه برسد.



نمانیده مردم قم با اشاره به برپایی نمایشگاه فرش در این شهر گفت: قم یکی از قطب‌های تولید فرش در کشور است و کسانی که از این نمایشگاه بازدید می‌کنند، می‌توانند هویت هنر ایرانی را درک کنند.