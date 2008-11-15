نرم افزار پیگیری مصوبات سفر هیئت دولت در لرستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محسن محرری صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این نرم افزار در برخی استانهای دیگر کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته است، اظهار داشت: این نسخه نرم افزار مصوبات سفر هیئت دولت در استان را بر اساس نوع مصوبه، میزان اعتبار تخصیصی، حجم پیشرفت فیزیکی، دستگاه متولی و مجری مصوبه، برنامه زمان بندی اجرا و پیگیری مصوبه و فرآیند نظارت تقسیم بندی کرده و نمایش می دهد و به صورت آنلاین می توان در مورد هر یک از مصوبات موارد فوق و دیگر موارد را مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: این نرم افزار از نظر مسائل اعتباری و هزینه کرد در حوزه معاونت برنامه ریزی و از نظر امور اجرایی پروژه ها و مسائل فنی در حوزه معاونت عمرانی استانداری قابل کنترل است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان یادآور شد: این نرم افزار همچنین در صورت بروز مشکل و کندی روند پیشرفت یا رکود آن مسائل و معضلات را بیان می کند و در مجموع به صورت نموداری و آمار و ارقام وضعیت مصوبات را بیان می کند.

محرری با بیان اینکه این نرم افزار قابلیت تغییر، اصلاح، حذف یا افزایش آیتم های جدید را دارد، خاطر نشان کرد: لازم است در تمام دستگاههای اداری که مجری مصوبات و پروه های مصوب سفر هیئت دولت هسنتد به صورت شبکه رایانه ای این نرم افزار اجرا شود.