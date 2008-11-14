سریعترین ابر رایانه دنیا ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سریعترین ابر رایانه جهان به منظور انجام تحقیقات علمی توسط دانشمندان موسسه "Oak Ridge" تولید شد. این ابررایانه "جاگوار" نام داشته و با داشتن توانایی انجام یک کادریلیون ( عدد یک با 15 صفر به توان 2) محاسبات ریاضی در یک ثانیه، 55 هزار بار از رایانه های خانگی سریعتر است.

تنها رایانه ای که در حال حاضر با این ابر رایانه قابل مقایسه است، رایانه ای است که به انجام طبقه بندی تحقیقات اتمی اختصاص داده شده و در موسسه "لاس آلاموس" در مکزیک مورد استفاده قرار گرفته است.

به گفته متخصصان، جاگوار در تمامی زمینه های ممکن تحقیقاتی شامل تغییرات جوی، مواد فضایی غیر قابل مشاهده و تولید انواع انرژی شرکت داده خواهد شد.

ابر رایانه جاگوار در ماه ژوئن با بررسی 500 دستگاه از برترین ابر رایانه های جهان، به عنوان پنجمین ابر رایانه پر سرعت جهان شناخته شد که با بهبود این سیستم و افزایش سرعت پردازش اطلاعات آن به یک کادریلیون در ثانیه یا یک پتا فلاب (Petaflop) به رتبه اول ارتقا یافت.

نتایج دوره آزمایشی این ابر رایانه نشان می دهد که در برخی از تحقیقات، سرعت آن تا 1.64 پتافلاب نیز افزایش یافته است که این سرعت در میان ابر رایانه های موجود بی نظیر خواهد بود. هم اکنون جاگوار در دوره نهایی آزمایش ها به سر می برد و پس از اتمام این دوره و تا ماه ژانویه برای آغاز تحقیقات متفاوت آماده خواهد شد.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، مقامات شرکت Oak Ridge بر این باورند که به زودی بسیاری از شرکتها برای استفاده از این ابر رایانه در لیست انتظار قرار خواهند گرفت که بر اساس قوانین این شرکت، نتایج به دست آمده از تمامی تحقیقات باید با انجمن علمی این شرکت در میان گذاشته شود.