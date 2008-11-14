رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی در گفتگو با مهر: محققان کشور به دانش فنی بذر هیبریدی علوفه سورگوم دست یافتند

غلامرضا هادربادی در گفتگو با خبرنگار مهر، سورگوم اسپید فید (AS9) را گونه زراعی و یکی از غلات دانست و گفت: این گونه به دلیل دارا بودن خصوصیاتی چون مقاومت به خشکی، عملکرد بالا و استفاده برای علوفه کاشت آن در مناطق خشک که مشکل آب وجود دارد، توصیه می شود.

وی هدف از اجرای طرح تکثیر بذر سورگوم را افزایش تولید علوفه در بخش زراعت به منظور جایگزینی علوفه مناسب به جای چرای مستقیم دام از مرتع ذکر کرد و افزود: سورگوم علوفه ای یکی از گیاهانی است که به لحاظ داشتن ویژگیهای فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی خاص خود، به عنوان شاخص گیاهان مقاوم به خشکی مطرح بوده است و مناسب کشت و کار در مناطق خشک از جمله خراسان جنوبی است.

هادربادی با بیان اینکه برای تولید بذور هیبرید سیکلهای متنوعی وجود دارد که اولین مرحله، تولید بذر هیبرید (لاین مادری) سورگوم اسپید فید است، اظهار داشت: برای این منظور پس از آماده سازی بستر و کود پاشی عملیات کاشت انجام شد و در ابتدا و انتهای هر قطعه به منظور کمک به امر گرده افشانی و Seed Set مطلوب باندهای کمکی از والد نگهدارنده ایجاد شد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی با بیان این مطلب که در این طرح از سیستم نرعقیمی سیتوپلاسم در سورگوم بهره گیری شد، اظهار داشت: این علوفه همچنین دارای عملکرد بالا و درصد پروتئین مطلوب است.

وی با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی یکی از قطبهای مهم تکثیر بذر والد مادری سورگوم در کشور است، ادامه داد: تولید هیبریدهای تجاری سورگوم علوفه ای از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که در گذشته بذور این گیاه با هزینه بالایی از خارج وارد می شد که با دستیابی به تولید بذر هیبریدی سورگوم می توانیم کشور را از واردات بذر این گیاه بی نیاز کنیم.