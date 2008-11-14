تهران منتظر گزارش پلیس پاکستان از حادثه پیشاور/ اخبار نگران‌ کننده نیست

ماشاءالله شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه پیگیری موضوع ربوده شدن دیپلمات ایرانی در پیشاور پاکستان در مجاری دیپلماتیک و امنیتی خبر داد که در ساعتهای اخیر شخصا با قائم مقام دو وزارتخانه کشور و امور خارجه پاکستان دیدار کرده و نگرانی دولت ایران و خانواده دیپلمات ربوده شده و اتباع ایرانی را به آنان اعلام کرده است .

وی با بیان اینکه تا این لحظه خبر روشنی از وضعیت حشمت الله عطارزاده نیاکی در دست نیست تاکید کرد: با این حال هیچ خبر نگران کننده ای نیز دریافت نکرده ایم.

به گفته سفیر ایران در پاکستان، تا کنون هیچ گروه یا افرادی مسئولیت این اقدام تروریستی را برعهده نگرفته اند.

افراد مسلح ناشناس ساعت 8 صبح امروز به وقت پاکستان حشمت الله عطارزاده نیاکی کارشناس بخش اقتصادی سرکنسولگری ایران در پیشاور را در مسیر حرکت به سمت محل کار در منطقه حیات آباد ربودند و سجاد حسین راننده پاکستانی وی را به قتل رساندند.

سفیر ایران در پاکستان در ادامه گفتگو با مهر با بیان اینکه چنین اقداماتی در پاکستان سابقه دارد به ربوده شدن عبد الخالق فرحی سفیر تازه منصوب شده افغانستان در این کشور در هفته های اخیر که همچنان خبری از وی در دست نیست و نیز قتل یک شهروند آمریکایی در روز گذشته در شهر پیشاور اشاره کرد.

شاکری اخبار مربوط به بانیان این گونه اقدامات را در حد حدس و گمان خواند و تاکید کرد : حتی در صورت صدور اطلاعیه از سوی گروههای مختلف مبنی بر پذیرش مسئولیت اینگونه اقدامات تروریستی نمی توان چندان برای آن اعتبار قائل شد.

سفیر ایران در اسلام آباد درباره همکاری مقامات پاکستانی در پی وقوع حادثه اخیر برای پیگیری سرنوشت دیپلمات ایرانی گفت: همکاری پاکستان تا کنون خوب بوده هر چند تا کنون عمدتا در جهت بررسیهای اولیه است.

وی اعلام کرد: ما از مقامات پاکستان می خواهیم که گزارش اولیه پلیس ( FRI ) را درباره حادثه به مسئولان ایرانی ارائه کنند.

شاکری در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر تامین امنیت دیگر دیپلماتهای ایرانی در اسلام آباد و کنسولگریهای ایران در سایر مناطق پاکستان گفت: در درخواستی که در پی حادثه به مقامات پاکستانی ارائه کردیم علاوه بر آزادی سالم همکارمان خواستار تامین امنیت سایر دیپلماتهای ایرانی و خانواده های آنان در این کشور شدیم.

سفیر ایران در پاکستان اعلام کرد که علی رغم حادثه امروز کلیه دفاتر و کنسولگریهای ایران در این کشور همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.

مقامات پاکستانی از جمله آصف علی زرداری رئیس جمهور و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور ضمن محکومیت این رویداد بر تحقیق گسترده درباره این عملیات تروریستی و برخورد با عاملان آن تاکید کرده اند.

محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز در بیانیه ای ضمن اظهار تاسف از این حادثه تاکید کرده است که دولت پاکستان برای تامین امنیت سایر دیپلماتهای ایرانی مقیم این کشور اقدامهای فوری را انجام خواهد داد.