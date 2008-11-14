مخالفت با حضور بانوی محجبه ایران بر روی تاتامی/ " سپاسی " حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کاراته قهرمانی جهان که در شهر توکیو ژاپن در جریان است صبح امروز نماینده بانوان کشورمان حاضر به انجام مبارزه بدون پوشش اسلامی نشد و با این اقدام از دور مسابقات حذف شد.

"هلن سپاسی" نماینده کاتای بانوان ایران در رقابتهای جهانی که از سوی سخنگوی سالن برای دیدار با حریف چینی به روی تاتامی فراخوانده شده بود با حجاب کامل اسلامی و برای اولین بار در تاریخ کاراته ایران با انجام تشریفات لازم به روی تاتامی رفت.

در حالی که وی آماده مبارزه با حریف خود درمقابل هزاران تماشاگر حاضر در سالن و دهها دوربین تصویربرداری و فیلمبرداری بود، مسئولان برگزاری از وی خواستند برای شروع مبارزه حجاب خود را بردارد که "سپاسی " ضمن ممانعت از این کار با ادای احترام به حاضرین تاتامی را ترک کرد.

این کار سپاسی تشویق بانوان حاضر درسالن را به همراه داشت. به این ترتیب این کاراته کا کشورمان از دور مسابقات جهانی حذف شد.