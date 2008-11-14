نشست فوق العاده اتحادیه عرب برای بررسی گفتگوهای ملی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در این نشست حضور خواهد داشت. یک منبع دیپلماتیک در این باره اظهار داشت: عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب بنا به درخواست ابومازن خواستار برگزاری این نشست شده است.

به گفته این منبع، در این نشست موانع بر سر راه گفتگوهای ملی فلسطین بررسی خواهد شد. وی به این موضوع که آیا جنبش حماس نیز در این نشست حضور خواهد داشت، اشاره ای نکرد.

لازم به ذکر است که دولت قاهره روز شنبه رسما از تعویق گفتگوهای ملی فلسطین در قاهره خبر داد. این گفتگوها قرار بود دهم ماه جاری برگزار شود.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که حماس رسما به قاهره اعلام کرد که گفتگوهای ملی فلسطینیان را به خاطر توجه نکردن به درخواست های آنان محکوم می کند.