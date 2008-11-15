رشد 30 درصدی صادرات کالا از مرز باشماق مریوان

مصیب محمدیان شمالی در حاشیه دیدار مسئولان بازرگانی دو کشور ایران و عراق در مریوان به خبرنگار مهر گفت: صادرات صورت گرفته از مرز باشماق در هفت ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در هفت ماه اول سال جاری بیش از 131 میلیون دلار کالا از طریق مرز رسمی باشماق صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال 86 بیش از 30 درصد افزایش قیمت داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان عنوان کرد: همچنین در همین مدت بیش از 243 میلیون دلار کالا از طریق سه بازارچه مرزی در استان کردستان به عراق صادر شده که این میزان نیز در مقایسه با سال گذشته از رشد بسیار خوبی برخوردار است.

محمدیان شمالی خاطرنشان کرد: در همین مدت هفت ماهه اول سال جاری نیز 316 میلیون دلار ترانزیت کالا از طریق مرز باشماق صورت گرفته است.

وی با اشاره به وزن کالاهای ترانزیت شده از مرز باشماق مریوان یادآور شد: وزن این کالا ها بیش از 157 میلیون و 345 هزار کیلوگرم بوده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان گفت: با توجه به اینکه اخذ مجوز ترانزیت کالا برای مرز رسمی باشماق از اواسط سال گذشته بوده بنابراین رقم ترانزیت صورت گرفته در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چندین برابر افزایش داشته است.

محمدیان شمالی افزود: هر چند که هنوز بیش از دو سال است که مرز باشماق به عنوان یک مرز رسمی درآمده ولی در این مدت رشد صادرات و واردات صورت گرفته از آن وارد یک سیر صعودی بسیار امیدوار کننده ای قرار گرفته است.

وی در پایان از همه دستگاه های دولتی درگیر در مرز باشماق خواست تا هر چه سریعتر نسبت به توسعه و تجهیزات خود در این محل تلاش نموده تا در آینده نیز سیر صعودی مبادلات صورت گرفته از طریق مرز رو به افزایش باشد.

نشست بازرگانی مشترک ایران و عراق با حضور مسئولان اقتصادی و بازرگانی دو طرف روز گذشته در شهر مریوان برگزار شد.