برترینهای مسابقه بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان که شب گذشته برگزار شد، در رشته حفظ کل قرآن کریم، سید مهدی حسینی از ایران، احسن اشعری از کشور اندونزی و محمدامیر توحیدی از کشور افغانستان به ترتیب عنوان نفرات اول تا سوم دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان را کسب کردند.

همچنین محمد حسن موحدی از ایران، نافع محمد جلال عبدالرحمن الدیب از کشور مصر و جنیدین ادروس از کشور اندونزی به ترتیب رتبه های اول تا سوم رشته قرائت قرآن کریم را به خود اختصاص دادند.

به نفرات اول تا سوم این مسابقات به ترتیب 40 سکه، 30 سکه و 20 سکه بهار آزادی و لوح تقدیر اهدا شد.

در حاشیه این مراسم نیز از دکتر علی منتظری- رئیس سابق جهاد دانشگاهی و حسن بیادی - عضو شورای شهر تهران، برای برگزاری نخستین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان در شهر اصفهان تقدیر شد.

همچنین در این مراسم ابوالعینین شعیشع - رئیس اتحادیه حافظان و قاریان قرآن مصر و برترین قاری قرآن جهان اسلام از سوی محمد باقر قالیباف شهردار تهران به عنوان شهروند افتخاری تهران معرفی شد.