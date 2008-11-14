مازندران همواره تامین کننده نیازهای اساسی کشور بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد شامگاه پنج شنبه پس از پایان دومین جلسه استانی هیئت دولت مازندران در جمع خبرنگاران در استانداری با اظهار خرسندی از دیدار با مردم مازندران، افزود: مازندران در طول تاریخ و در دوره کنونی بارش رحمت الهی بر ملت بزرگ ایران بوده است.

وی خاطر نشان کرد: این استان به جهت دارا بودن از مواهب طبیعی، کشاورزی و گردشگری همواره تامین کننده نیاز اساسی مردم در همه عرصه ها بوده بنابراین این استان نیازمند توجه جدی تری برای توسعه و تعالی دارد.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه مردم مازندران در طول تاریخ پرچمدار صیانت از عزت، ایمان و شرافت ملت ایران بوده و در دامان خود انسانهای بزرگ، مجاهدان فداکار و ادبای بزرگ و شخصیت های موثری را پرورانیده است، تصریح کرد: مردم این استان ولایتمدار در طول انقلاب و دفاع مقدس نیز فداکاری ها و از خودگذشتگی هایی از خود نشان دادند.

احمدی نژاد با بیان اینکه حماسه حضور مردم مازندران در استقبال از خادم ملت موج عزت ملت ایران بوده است، یادآور شد: حضور پرشور مردم در سفرهای استانی، انقلابی در اندیشه ملت ها و دولت های دیگر جهان ایجاد کرده است.

وی با اعلام این مهم که عقیده خادمان دولت نهم بر این است که هیچ فاصله ای بین مردم و دولت نخواهد بود، اذعان داشت: بسیاری از رهبران کشورها به من می گویند که تمام حرکات ملت ایران را روزانه رصد می کنیم.

به گفته وی، حضور پرشور ملت رشید ایران در سفرهای استانی برای ملت های مختلف امیدآفرین است.

وی بیان داشت: مردم مازندران بار دیگر عزت آفرینی کردند و این اقدام آنان سبب شد تا همه ادعاهای شوم دشمن برای براندازی ایران اسلامی نقش برآب شود.

رئیس جمهوری با تشکر از همه دانشگاهیان، کسبه، کارگران، دامداران، کشاورزان، بازاریان، جوانان و همه اقشار مردم به واسطه حضور پرشور در تمامی عرصه های های تعالی ایران اسلامی از خبرنگاران و همه نمایندگان رسانه ها به واسطه انعکاس مطلوب رویداد سفر استانی دولت به مازندران نیز تشکر کرد.

وی خطاب به خبرنگاران حاضر در جلسه گفت: انعکاس بهترین ها و فراهم سازی فضای نشاط کارکرد اصلی رسانه ها است.

به گفته احمدی نژاد، نقد منصفانه و ایجاد فضای نشاط و شادابی در جامعه هنر رسانه است و رسانه ها و خبرنگاران باید مسئولین را به خدمت رسانی بیشتر دعوت کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه مازندران با استفاده از تلاش اصحاب رسانه به جهش های مختلف توسعه ای نائل خواهد آمد، افزود: وظیفه اصلی رسانه هاست که با بررسی دقیق مصوبات استانی دولت، جلوی طرح ها و پروژه های غیرکارشناسی شده که منجر به عقب ماندگی استان می شود را بگیرند.

وی در پایان گفت: ایجاد انسجام، اتحاد و همدلی بین آحاد مختلف مردم و مسئولین نیز از کارکردهای اصلی رسانه ها است که باید توجه جدی به آن شود.

رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت پس از سفر دو روزه و حضور در جلسات شورای اداری شهرستان ها، کارگروه های تخصصی و جلسه هیئت دولت، شامگاه پنج شنبه ساری را به مقصد تهران ترک کردند.