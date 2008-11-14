حضور نماینده رژیم صهیونیستی در نشست ادیان به نفع بشریت نیست

به گزارش خبرگزاری مهر "محمد خزاعی" روز پنج شنبه طی سخنانی در جلسه مجمع عمومی این سازمان پیرامون گفتگوی ادیان اظهار داشت: بر اساس تعالیم قرآن، کلیه ملل از یک اصل و ریشه هستند و در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر و مناقشه بایستی به احکام الهی مراجعه کنند.

سفیر کشورمان در سازمان ملل که سخنرانی خود را با قرائت آیاتی مرتبط با موضوع از قرآن کریم آغاز کرده بود که نشان دهنده احترام اسلام به تمامی انبیای الهی و استمرار پیام ادیان آسمانی است، افزود: ملت ایران با برخورداری از یک تاریخ انسانی و محوریت تمدنی، در نتیجه آموزه‌های اسلام و فرهنگ غنی خود همواره به مذاهب الهی و فرهنگها احترام گذارده است و اقلیتهای دینی در ایران از حقوق مساوی برخوردار بوده‌اند.

خزاعی با اشاره به ابتکار اخیر رئیس جمهوری ایران در ارائه طرح "همبستگی برای صلح" اظهار داشت: ایران با توجه به اصول متعالی اسلام در احترام به تنوع بشری، توسعه گفتگو و تفاهم دوجانبه و احترام به ادیان و گفتگوی تمد‌‌‌نها، به طور گسترده‌ای در سطح بین المللی مشارکت داشته و پیشنهادات ایران در این موارد همیشه با استقبال بین‌المللی مواجه شده است.

نماینده دائم کشورمان در ادامه با اشاره به آنکه برخی کشورها و مناطق جهان قربانی تبلیغات غیرعادلانه و انحصاری قرار گرفته‌اند که تلاش دارد واقعیات مربوط به آنها را وارونه جلوه دهد، افزود: ما نگرانی عمیق خود را از اینکه اسلام و مسلمانان به طور مستمر و به اشتباه با اتهاماتی ناعادلانه نظیر نقض حقوق بشر و تروریسم پیوند داده می‌شوند، ابراز می‌داریم، چنین تبلیغات منفی و سیستماتیکی علیه اسلام و سایر ادیان الهی و نیز توهین به شخصیتهای محترم مذهبی منبع نگرانی گسترده جامعه جهانی و به ویژه ملل مسلمان است.

خزاعی به تمامی طرف‌ها توصیه کرد همزمان با توسعه گفتگوی بین ادیان بایستی از هرگونه تلاش برای سوء استفاده از اختلافات دینی، فرهنگی و قومی جلوگیری کنند زیرا تمسک به چنین ابزارها و تاکتیکهایی نهایتا منجر به شکست در دستیابی به اهداف و آمال مشترک الهی خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود با توجه به حضور و سخنرانی رئیس رژیم صهیونیستی در اجلاس گفتگوی ادیان، اظهار داشت: متاسفانه نماینده رژیمی که تاریخ کوتاه آن مملو از جنایت و تجاوز، اشغال، ترور، تروریسم دولتی و شکنجه علیه مردم فلسطین است، کوشید از این نشست برای رسیدن به اغراض پوچ سیاسی استفاده کند.



سفیر کشورمان همچنین گفت: بی شک حضور چنین رژیمی در این جلسه نه تنها هیچ کمکی به پیشبرد اهداف جمعی بشری نمی‌کند بلکه همانطور که جلسه دیروز نشان داد به آنها امکان سوء استفاده و انحراف توجه از بحث اصلی را خواهد داد.

سفیر کشورمان در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه گفتگوی بین ادیان و احترام به ارزشهای فرهنگی و ویژگی‌های تمدنی، جامعه بین الملل قادر شود به شرایط مناسب جهت پیشرفت و رفاه برمبنای یک نظم عادلانه بین‌المللی بر پایه شمولیت، مشارکت و تفاهم متقابل دست یابد.