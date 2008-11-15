مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک احتمال سرطان را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلت دی نیوز، مطالعات طولانی مدت نشان می دهد افرادی که به مدت طولانی و زیاد از آنتی بیوتیکها استفاده می کنند نه تنها باکتریها را به اینگونه داروها مقاوم می سازند بلکه بیشتر در معرض ابتلا به انواع سرطانها قرار می گیرند.

بررسیهای انجام شده از سال 1998 تا 2004 بر روی بیش از 3 میلیون نفر بین 30 تا 79 سال که هیچگونه سابقه ای از سرطان در خانواده نداشته اند در مناطق گوناگون جهان موید این امر است.

در این مدت تعداد 134 هزار نفر از این افراد که به میزان مکرر و زیاد از آنتی بیوتیکها استفاده می کردند دچار انواع سرطان شدند.

در این میان افرادی که بسیار کم از آنتی بیوتیکها استفاده کرده بودند دچار سرطان نشدند اما گروههایی که به طور منظم سالیانه حداقل 5 دوره یا بیشتر از انتی بیوتیکها استفاده کرده بودند تا 27 درصد بیشتر در معرض ابتلا به سرطان قرار گرفتند.

در میان سرطانها نیز سرطان ریه- سینه- پروستات و روده بزرگ و نهایتا" غدد لنفاوی مشاهده شده است. متخصصان توصیه می کنند که افراد در فصل سرما با مشاهده هر گونه علائم سرماخوردگی یا آنفلوانزا به طور خودسرانه از آنتی بیوتیکها استفاده نکنند.