طرح ساماندهی حمل و نقل همگانی غیرموتوری در اصفهان بررسی شد

مصطفی نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه برنامه ریزی، آینده نگری و تدوین افق و چشم انداز متناسب با نیازها و خواسته های شهروندان از الزامات و ضروریات دستیابی به اهداف طرح های جامع حمل و نقلی است، افزود: طرح ساماندهی حمل و نقل همگانی و غیرموتوری شهر اصفهان به همراه برنامه اجرایی و زمان بندی آن از جمله طرح هایی است که تمامی ابعاد و جزییات و اطلاعات مورد نیاز را به بهترین نحو ممکن ارائه نموده است.

وی گسترش و برنامه ریزی مدون و جامع جهت تغییر رویکرد شهروندان در استفاده از وسایل نقلیه شخصی به حمل و نقل همگانی را از جمله راهکارهای برون رفت از مشکلات و معضلات کنونی کلان شهرها برشمرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان طرح جامع ساماندهی حمل و نقل همگانی و غیرموتوری را در راستای تحقق سهم 75 درصدی حمل و نقل همگانی تا سال 90 دانست و افزود: بررسی و پژوهش برای امکانات و نیازهای حال و سال های آتی جهت سهم متقابل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و میزان انتقال و جابجایی مسافر از نقاط مختلف شهر و ارائه برنامه و طرح در خصوص چگونگی ارتقاء کمی و کیفی خدمات حمل و نقلی از جمله مباحث مدون در این طرح جامع است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به تاریخچه دوچرخه سواری در این شهر از طراحی شبکه مسیرها و ایستگاه های ویژه دوچرخه در این طرح خبر داد و تصریح کرد: مولفه هایی مانند مسطح بودن، فضا و ساختار شهری اصفهان از جمله امکانات بالقوه این شهر بوده که با گسترش و توسعه فعالیت های فرهنگی، این طرح اجرا خواهد شد.

وی در ادامه همچنین با اشاره به اهمیت جایگاه عابرین پیاده در سطح شهر اظهار داشت: در سال های گذشته جایگاه و شان عابرین پیاده به عنوان ارکان اساسی در ترافیک شهر مورد توجه قرار نگرفته و با توجه به مطالعات انجام شده در طرح جامع حمل و نقل، تمامی نیازهای عابرین در سطح پیاده روها مورد تحقیق و کنکاش قرار گرفت و امید آن می رود با اجرای برنامه های پیش بینی شده، آسایش، آرامش و ایمنی عابرین پیاده در سطح شهر فراهم شود.

نوریان در ادامه به طرح جامع ساماندهی ترافیک شهری به توسعه و بهبود وضعیت اتوبوسرانی و گسترش برنامه های هوشمند در کنترل و هدایت این ناوگان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیشترین حجم جابجایی مسافرین توسط شرکت واحد اتوبوسرانی در حال انجام است که سهمی 20 درصدی را به خود اختصاص داده و تلاش ما بر این است تا این سهم به حداقل 25 درصد افزایش یابد.

وی پیش بینی و جانمایی پایانه های درون شهری جهت انتقال اتوبوس ها از حاشیه معابر، توسعه سامانه AVL ، GPS و استفاده از تجهیزات مدرن در ترابری تاکسیرانی و اتوبوسرانی و اجرای پروژه های مرتبط با ITS از جمله هوشمند سازی تقاطع های شهری، سیستم مدیریت هوشمند بزرگراه ها، تابلوهای متغیر خبری و دوربین های نظارت و کنترل ترافیکی را از جمله برنامه های پیش بینی شده در این طرح ذکر کرد.

نوریان خاطر نشان کرد: انسجام، هماهنگی و مکمل بودن تمامی اجزاء طرح ساماندهی حمل و نقل همگانی و غیرموتوری شهر اصفهان از نکات موثر این طرح است.