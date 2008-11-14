مسئولان و مردم نباید دولت را تنها بگذارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله حائری در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز به انواع عبادت اشاره کرد و گفت: عبادت دو نوع مشترک و مختص دارد، نوع مشترک آن همان است که همه عالم به خداوند تعظیم کرده که ابلیس با سابقه طولانی عبادت عزت پیدا کرد اما در نوع دوم آن سجده ای است که خداوند به فرشتگان امر کرد که بر آدم انجام دهند اما ابلیس پس از خودداری از این کار از درگاه خداوند رانده شد.

وی با بیان اینکه خداوند عبادت مشترک را به خاطر همان عبادت مختص می پذیرد، عنوان کرد: ولایت فقیه نیز در نظام همین وضعیت را دارد یعنی تمام انسانها از فرمایشات ولی فقیه اطاعت کرده که به آن اطاعت مشترک گفته می شود.

آیت الله حائری با اشاره به حمایت رهبری از رئیس جمهور اظهار داشت: عده ای کارهای خوب رئیس جمهور را نیز با خصومتهای که دارند نادیده می گیرند، افزود: نباید رهبر خودمان را در حمایت از رئیس جمهور تنها بگذاریم.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: رئیس جمهور فقط یک نفر است و علم غیب نیز ندارد و حتی نمی توان گفت که هیچ کار او اشتباه نیست زیرا اگر این ادعا را داشته باشیم افراط کرده ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بالا بودن مهریه ها افزود: دختران شخصیتهای بزرگ جامعه باید با مهریه های کم و پایین ازدواج کنند تا الگویی برای سایر اقشار جامعه قرار گیرد و وقتی که این اقشار جامعه با مهریه های پایین ازدواج کردند برای دیگران نیز کسر شان نخواهد بود که مهریه دختر خود را پایین تعیین کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا دستگاه های متولی امر نیز می توانند برای خانواده هایی که با مهریه کم ازدواج کردند جوایز و هدایایی در نظر بگیرند و اوقاف نیز در این حوزه باید به یک کار فرهنگی روی آورده و برای خانواده هایی که مهریه سنگینی تعیین نکرده اند وسائل ضروری زندگی تهیه کند.

امام جمعه شیرار در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات دریافت مهریه های سنگین برای زنها عنوان کرد: قانون برای زن حقی را تعیین کرده که در بر اساس آن هر زمان که خواست می تواند مهریه خود را از مرد بگیرد و مرد نیز باید آن را بپردازد و اگر چنین نکرد بدهکار محسوب شده و به زندان می افتد و در صورت بالا بودن مهریه، بازگرداندن کامل مبلغ مهریه گاه به بیش از عمر طرفین می انجامد.

وی با بیان اینکه با احتساب نرخ تورم نیز مبلغی که برای زن پرداخت می شود هر روز ارزش کمتری خواهد داشت و در این زمان زن متضرر می شود، عنوان کرد: اینکه اسلام مهریه را نقدی تعیین کرده برای بازگرداندن آن نیز باید به صورت نقدی پرداخت شود به همین خاطر زنها باید هنگام تعیین نرخ مهریه به کم بودن آن توجه کنند تا مردها توانایی پرداخت آن را نیز داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه در عین حال که دخترها مهریه را پایین می گیرند مردها نیز نباید از آن سوءاستفاده کنند، عنوان کرد: مردها نیز باید زن و همسر خود را تکریم کرده و به شخصیت او احترام بگذارند و قوانین مجلس در این بخش نیز باید به گونه ای باشد که مردم به ویژه خانواده های کم توان مالی دچار مشکل و زحمت نشوند.