به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رهبر معنوی بودائیان تبت ماه آگوست به فرانسه سفر کرد اما در طول دو هفته اقامت خود که با بازیهای المپیک همزمان شده بود دیداری با رئیس جمهور این کشور نداشت.

منتقدان سارکوزی را به انعطاف نسبت به فشارهای چین برسر این مسئله متهم کرده‌اند، همچنین پس از لغو سفر ماه دسامبر دالایی لاما به فرانسه نیز پرسشهای متعددی در این رابطه مطرح شد.

این درحالی است که سارکوزی دیروز تصریح کرد که سرانجام ماه آینده میلادی با دالایی لاما در لهستان به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد اعطای جایزه صلح نوبل به لخ والسا دیدار می‌کند.

سارکوزی گفت: دالایی لاما مردی بسیار قابل احترام است که فرصت دیدار وی را روز 6 دسامبر (16 آذر) در لهستان خواهم داشت.

دفتر ریاست جمهوری فرانسه نیز اوایل ماه جاری گفته بود که وضع سلامتی دالایی لاما عامل لغو سفر ماه دسامبر وی به فرانسه بوده است، این درحالی است که رسانه‌های فرانسوی گزارش داده‌اند دالایی لاما از رویکرد ماه آگوست سارکوزی ناامید شده است.

چین در سال 1950 تبت را اشغال کرد و دالایی لاما در سال 1959 به دنبال قیامی ناموفق علیه رژیم کمونیست چین به هندوستان متواری شد. از آن زمان تاکنوی وی برای ترویج آرمان خود و پیگیری مبارزات غیرخشونت‌آمیز خود به سراسر دنیا سفر کرده و این امر جایزه صلح نوبل را برایش به ارمغان آورد.