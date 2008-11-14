اسرائیل شهرکسازی را در کرانه باختری توسعه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "ایهود باراک" علاوه بر این کار مجوز بازاریابی و فروش هزارن واحد مسکونی در این منطقه را نیز صادر کرده است.

برخی از مجوزها مربوط به ساخت و ساز واحدهای مسکونی در شرق حصارهای جدا کننده واقع در کرانه باختری است. این منطقه در پشت اراضی است که رژیم صهیونیستی آنها را "بلوکهای مسکن" می خواند و در صورت ساخت واحدهای جدید این منطقه نیز تحت کنترل رژیم صهیونیستی باقی می ماند.

به نوشته هاآرتص، مجوز ساخت و سازهای جدید در کرانه باختری در حالی صادر شده که این اقدام برخلاف اصول مندرج در نقشه راه است.

نقشه راه ابتکاری آمریکایی است که در سال 2003 ارائه شد و در آن از رژیم صهیونیستی خواسته شد تا از افزایش هر گونه ساخت و سازی در کرانه باختری به غیر از ساخت و سازهای ضروری خودداری کند و این اقدام جدید وزارت جنگ تخطی تل آویو از تعهدات خود محسوب می شود.

در همین رابطه چندی پیش نیز "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینچندی پیش خاطرنشان کرد: مجتمعهای بزرگ شهرک نشین در کرانه باختری و قدس، اجازه تشکیل کشور مستل فلسطین را نخواهد داد، چرا که این امر کرانه باختری را به چهار منطقه تقسیم خواهد کرد.