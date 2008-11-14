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۲۴ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۳۸

در ادامه تجاوزات قبلی ؛

اسرائیل شهرکسازی را در کرانه باختری توسعه می دهد

اسرائیل شهرکسازی را در کرانه باختری توسعه می دهد

یک روزنامه عبری، از نقض اصول نقشه راه از سوی رژیم صهیونیستی و صدور مجوز ساخت پروژه های شهرکسازی توسط وزیر جنگ این رژیم در کرانه باختری در ماههای اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "ایهود باراک" علاوه بر این کار مجوز بازاریابی و فروش هزارن واحد مسکونی در این منطقه را نیز صادر کرده است.

برخی از مجوزها مربوط به ساخت و ساز واحدهای مسکونی در شرق حصارهای جدا کننده واقع در کرانه باختری است. این منطقه در پشت اراضی است که رژیم صهیونیستی آنها را "بلوکهای مسکن" می خواند و در صورت ساخت واحدهای جدید این منطقه نیز تحت کنترل رژیم صهیونیستی باقی می ماند.   

به نوشته هاآرتص، مجوز ساخت و سازهای جدید در کرانه باختری در حالی صادر شده که این اقدام برخلاف اصول مندرج در نقشه راه است.

نقشه راه ابتکاری آمریکایی است که در سال 2003 ارائه شد و در آن از رژیم صهیونیستی خواسته شد تا از افزایش هر گونه ساخت و سازی در کرانه باختری به غیر از ساخت و سازهای ضروری خودداری کند و این اقدام جدید وزارت جنگ تخطی تل آویو از تعهدات خود محسوب می شود.

در همین رابطه چندی پیش نیز "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینچندی پیش خاطرنشان کرد: مجتمعهای بزرگ شهرک نشین در کرانه باختری و قدس، اجازه تشکیل کشور مستل فلسطین را نخواهد داد، چرا که این امر کرانه باختری را به چهار منطقه تقسیم خواهد کرد.  

کد مطلب 782862

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