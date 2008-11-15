تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و پنجم آبانماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با شانزدهم ذیقعده سال 1429 هجری قمری و برابر است با پانزدهم نوامبر سال 2008 میلادی.

- سومین روز از نوزدهمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان امروز در شهر توکیو ژاپن پیگیری می شود.

- اولین دوره رقابت‌های ووشو غرب آسیا از صبح امروز با حضور پنج تیم داخلی و خارجی در بندرعباس آغاز می شود.

- هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری 7 دیدار به شرح زیر پیگیری می شود:

* بورسیا مونشن گلادباخ - بایرن مونیخ

* انرگی کوتبوس - کارلسروهه

* بورسیادورتموند - اینتراخت فرانکفورت

* بایرلورکوزن - شالکه

* اشتوتگارت - آرمینابیله فلد

* هرتابرلین - هامبورگ

* هافنهایم - ولفسبورگ

- هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* والادولید - رئال مادرید

* والنسیا - اسپورتینگ گیخون

-هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدار پالرمو - اینتر پیگیری می شود.

- هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز و امشب با برگزاری هشت بازی طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

* بولتون - لیورپول

* آرسنال - آستون ویلا

* بلکبرن - ساندرلند

* فولهام - تاتنهام

* منچستریونایتد - استوک سیتی

* نیوکاسل - ویگان

* وستهام - پورتسموث

* وست برومویچ - چلسی

- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه‌های فرانسه امشب با برگزاری هفت بازی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* لومان - والنسین

* تولوز - گرنوبل

* نانسی - کان

* اوسر - سوشو

* مارسی - لورینت

* لوهاور - پاریسن ژرمن

* لیل - سنت اتین