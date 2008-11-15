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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۹:۱۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: ادامه مسابقات کاراته قهرمانی جهان و آغاز اولین دوره رقابت‌های ووشو غرب آسیا از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه بیست و پنجم آبانماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با شانزدهم ذیقعده سال 1429 هجری قمری و برابر است با پانزدهم نوامبر سال 2008 میلادی.

- سومین روز از نوزدهمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان امروز در شهر توکیو ژاپن پیگیری می شود.

- اولین دوره رقابت‌های ووشو غرب آسیا از صبح امروز با حضور پنج تیم داخلی و خارجی در بندرعباس آغاز می شود.

- هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا آلمان امروز با برگزاری 7 دیدار به شرح زیر پیگیری می شود:
* بورسیا مونشن گلادباخ - بایرن مونیخ
* انرگی کوتبوس - کارلسروهه
* بورسیادورتموند - اینتراخت فرانکفورت
* بایرلورکوزن - شالکه
* اشتوتگارت - آرمینابیله فلد
* هرتابرلین - هامبورگ
* هافنهایم - ولفسبورگ

- هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* والادولید - رئال مادرید
* والنسیا - اسپورتینگ گیخون

-هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدار پالرمو - اینتر پیگیری می شود.

- هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امروز و امشب با برگزاری هشت بازی طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
* بولتون - لیورپول
* آرسنال - آستون ویلا
* بلکبرن - ساندرلند
* فولهام - تاتنهام
* منچستریونایتد - استوک سیتی
* نیوکاسل - ویگان
* وستهام - پورتسموث
* وست برومویچ - چلسی

- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ باشگاه‌های فرانسه امشب با برگزاری هفت بازی طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* لومان - والنسین
* تولوز - گرنوبل
* نانسی - کان
* اوسر - سوشو
* مارسی - لورینت
* لوهاور - پاریسن ژرمن
* لیل - سنت اتین

کد مطلب 782872

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