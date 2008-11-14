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۲۴ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۳۸

امام جمعه کرج:

سخنان روسای صهیونیسم نشان از فروپاشی این رژیم دارد

سخنان روسای صهیونیسم نشان از فروپاشی این رژیم دارد

کرج - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام محسن کازرونی گفت: سخنان اخیر روسای رژیم صهیونیستی نشان از فروپاشی این رژیم داشته یا اینکه این رژیم قصد جلب همکاری بیشتر رئیس جمهور آمریکا را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: صحبت های اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیسم در خصوص تشکیل دو دولت عربی و عبری نشان از آن دارد که اسرائیل پس از سالها کشتار مردم بی گناه فلسطین اعتراف دارد که رژیم صهیونسیت در اقلیت قرار دارد.

وی افزود: همچنین صحبت های نخست وزیر کنونی صهیونیست ها نیز در خصوص بی اساس بودن رویای تشکیل دولت اسرائیل و اعتراف به اختلافات داخلی در این رژیم نشان دهنده فروپاشی این رژیم یا جلب حمایت دولت جدید آمریکا است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان کرج ادامه داد: نامگذاری روز قدس عاملی بر شکست و خاری رژیم صهیونیست بوده و این روز باعث بیداری بسیاری از مسلمانان جهان شده است و جنگ 33 روزه اسرائیل با لبنانی ها نیز شکست ناپذیری این رژیم را از ذهن مسلمانان پاک کرد.

وی عنوان کرد: گردهمایی گفتگوی ادیان در نیویورک که با حمایت مالی عربستان برگزار شد و رژیم صهیونیست نیز در آن شرکت کرد باعث ننگ عربستان شده و نمی توان از این پس به این کشور به عنوان یک کشور اسلامی دل بست و امتها و ملتها باید با هوشیاری خود از انحراف دولت ها جلوگیری کنند.

کد مطلب 782880

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