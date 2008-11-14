سخنان روسای صهیونیسم نشان از فروپاشی این رژیم دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: صحبت های اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیسم در خصوص تشکیل دو دولت عربی و عبری نشان از آن دارد که اسرائیل پس از سالها کشتار مردم بی گناه فلسطین اعتراف دارد که رژیم صهیونسیت در اقلیت قرار دارد.

وی افزود: همچنین صحبت های نخست وزیر کنونی صهیونیست ها نیز در خصوص بی اساس بودن رویای تشکیل دولت اسرائیل و اعتراف به اختلافات داخلی در این رژیم نشان دهنده فروپاشی این رژیم یا جلب حمایت دولت جدید آمریکا است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان کرج ادامه داد: نامگذاری روز قدس عاملی بر شکست و خاری رژیم صهیونیست بوده و این روز باعث بیداری بسیاری از مسلمانان جهان شده است و جنگ 33 روزه اسرائیل با لبنانی ها نیز شکست ناپذیری این رژیم را از ذهن مسلمانان پاک کرد.

وی عنوان کرد: گردهمایی گفتگوی ادیان در نیویورک که با حمایت مالی عربستان برگزار شد و رژیم صهیونیست نیز در آن شرکت کرد باعث ننگ عربستان شده و نمی توان از این پس به این کشور به عنوان یک کشور اسلامی دل بست و امتها و ملتها باید با هوشیاری خود از انحراف دولت ها جلوگیری کنند.