اجرای 400 پروژه تازه در تهران / نمای ساختمانها جزو حقوق شهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف در جمع نمازگزاران مسجد شاه آبادی در منطقه 3 تهران با بیان این مطلب افزود : در حوزه مدیریت شهر تهران کار را در سه سطح محله ای ، منطقه ای و شهری و فرا شهری تقسیم کرده ایم و همانطور که رسیدگی به یک آبراه در محله را مدنظر داریم ، توجه به پروژه های مهمی چون برج میلاد ، تونل توحید و بازیافت را هم فراموش نکرده ایم.

قالیباف در ادامه گفت : از ابتدای حضور در شهرداری تصمیم گرفتیم تا زمانی که پروژه های نیمه تمام را به اتمام نرساندیم پروژه های جدید را آغاز نکنیم . این در حالی است که علاوه بر فعال کردن و اتمام پروژه های متوقف و عقب مانده حداقل بیش از 400 پروژه جدید در شهر تهران آغاز شده است.

وی ادامه داد: در کنار این کار و دیگر کارهایی که در حوزه های خدمات شهری و عمرانی انجام دادیم به مسایل فرهنگی و اجتماعی هم توجه ویژه شده به طوری که با تفکر مسجدی و محوریت مساجد کارها را پیش برده ایم.

به گفته وی همانطور که شهر تهران نیازمند سینما ، تئاتر و مجموعه های فرهنگی است ، با اولویت بیشتر نیازمند مسجد و خانه های قرآن و فرهنگ و ... هم است.

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش گفت : در بحث گرمخانه و رسیدگی به افراد بی سرپناه در سال گذشته اقدامات خوبی انجام دادیم که منجر به این شد که خوشبختانه هیچ بی خانمانی جان خود را در سرمای بی سابقه سال گذشته از دست نداد .

شهردار پایتخت توجه به حوزه های اجتماعی و آسیب ها را مهمتر از توجه به پروژه های عمرانی دانست و خاطرنشان کرد: در این حوزه نیز شهرداری تهران اقدامات گسترده و مناسبی را انجام داده که از مهمترین آنان می توان به رسیدگی به زنان سرپرست خانوار اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در مباحثی همچون اصلاح اداری امروز در شهرداری تهران کارهای خوبی صورت گرفته، گفت : در حوزه شهرسازی و معماری هم در شهرداری قدم های مناسبی برداشته شده و سعی داریم کارها را به سمت سرعت ، دقت و صحت پیش بریم که در این راستا پس از 30 ماه که توانستیم 4 میلیون پرونده شهرسازی را اسکن کرده و وارد سیستم کنیم همچنین توانستیم دفاتر خدمات الکترونیک را راه اندازی کنیم تا شهروندان راحت تر برای حل مسایل مربوط به شهرسازی خود اقدام کنند.

شهردار تهران در ادامه با اشاره برخی مسائل و مشکلات در حوزه شهرسازی شهر تهران گفت : شهروندان مطلع باشند که نمای ساختمانشان حق شهر است و این درست نیست که با بی توجه به حقوق شهر با هر سلیقه ای که می خواهند نمای ساختمانشان را طراحی کنند .

وی با تاکید بر اینکه شهرداران مناطق در روزهای دوشنبه پاسخگوی مشکلات و درخواست های شهروندان خواهند بود ، گفت: هر هفته در روزهای دوشنبه شهرداران مناطق باید پذیرای شهروندان باشند و مشکلات آنان را حل کنند . این در حالیست که هر هفته در همین روز یکی از معاونان با تمامی مدیران حوزه خود برای حل مشکلات و پاسخ درخواست های شهروندان در مرکز 1888 حضور خواهد داشت.

وی با بیان اینکه به هیچ چیزی جز توجه و خدمت به شهروندان فکر نمی کنیم ، تصریح کرد: امروز هم با همان روحیه دوران دفاع مقدس در صحنه حاضریم و تمام تلاش خود را برای کارآمدی و مدیریت خوب و در خور شان شهروندان تهرانی به کار می گیریم.