طرح تحول اقتصادی بهبود زیرساختهای اقتصادی کشور را به دنبال دارد

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: طرح تحول اقتصادی با مطالعات کافی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور مطرح شده و اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده نیز به عنوان یکی از حلقه های آن به توسعه عدالت در جامعه منجر خواهد شد.

وی افزود: دولت خواهان اجرای سیاستهایی است که به نفع همه اقشار جامعه به خصوص محرومان باشد.

ابراهیمی طرح تحول اقتصادی را یک انقلاب اقتصادی پایه ای برای اقتصاد کشور در حال و آینده دانست و در واقع با اجرای این طرح دولت در حال پاکسازی ریشه های فساد اقتصادی است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: هدفمند کردن رایانه ها، الکترونیکی کردن عملیات گمرگ، بازنگری در مکانیزم نظام بانکی، جلوگیری از آسیب پذیری سرمایه گذاران و تعالات اقتصادی و استقرار مدیریت علمی و بهره گیری از دانش، تخصص و آموزش مستمر نیروی انسانی از محورهای اصلی این طرح به شمار می رود.