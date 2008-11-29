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۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۸

طرح تحول اقتصادی بهبود زیرساختهای اقتصادی کشور را به دنبال دارد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان گفت: طرح تحول اقتصادی یکی از گامهای مهم دولت نهم برای حل مشکلات معیشتی مردم و بهبود زیرساخت های اقتصادی کشور محسوب می شود.

علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: طرح تحول اقتصادی با مطالعات کافی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور مطرح شده و اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده نیز به عنوان یکی از حلقه های آن به توسعه عدالت در جامعه منجر خواهد شد.

وی افزود: دولت خواهان اجرای سیاستهایی است که به نفع همه اقشار جامعه به خصوص محرومان باشد. 

ابراهیمی طرح تحول اقتصادی را یک انقلاب اقتصادی پایه ای برای اقتصاد کشور در حال و آینده  دانست و در واقع با اجرای این طرح دولت در حال پاکسازی ریشه های فساد اقتصادی است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به چارچوب کلی طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: هدفمند کردن رایانه ها، الکترونیکی کردن عملیات گمرگ، بازنگری در مکانیزم نظام بانکی، جلوگیری از آسیب پذیری سرمایه گذاران و تعالات اقتصادی و استقرار مدیریت علمی و بهره گیری از دانش، تخصص و آموزش مستمر نیروی انسانی از محورهای اصلی این طرح به شمار می رود.

کد مطلب 782891

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