بی قیدی در اظهار مسائل سیاسی فضای جامعه را آلوده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه شهر همدان با بیان اینکه بی بند و باری در اظهار نظر پیرامون مسائل سیاسی کشور، اعتماد مردم به دولت را کم می کند، اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قدرت مردمی در برابر کفر دنیا ایستاده است.

وی به دغدغه های رهبر معظم انقلاب در خصوص برخی بی بند و باری ها در کشور اشاره کرد و گفت: از آنجایی که رهبر معظم انقلاب در رابطه با فضای بی بند و باری ابراز نگرانی کرده اند، به نظر می رسد که این مسئله تحلیل شود زیرا جامعه نیازمند آرامش روانی و اخلاقی است .

وی تاکید کرد: اینکه برخی بخواهند این فضای آرام و متین را آلوده کنند کار نادرستی است و نباید کارهایمان طوری باشد که به طور مغرضانه، جناحی و یا گروهی بخواهیم به موضوعی نگاه کنیم و یا برای نظام مسئله ای درست کنیم .

آیت الله محمدی با تاکید بر پیروی از ولایت فقیه از مردم خواست با پیروی از فرامین امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از ارزشهای انقلاب اسلامی صیانت کنند .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان به برگزاری کنفرانس ادیان در آمریکا اشاره کرد و گفت: این کنفرانس در اصل برای عادی سازی روابط با اسرائیل بود.

آیت الله محمدی تصریح کرد: در حالی که شمار زیادی از مردم مسلمان جهان در سختی به سر می برند، برگزاری کنفرانس ادیان در آمریکا تنها یک دغدغه سیاسی است.