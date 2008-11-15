سیاستهای مسکن و شهرسازی کرج مغایر با توسعه پایدار روستاها است

فریده فلاحت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: روستای محمود آباد و سیاهکلاهان با پلاک 153 دارای طرح هادی مصوب است که متاسفانه از سال 85 تاکنون باتوجه به نامه ای که از سوی مسکن و شهرسازی به بخشداری ارسال شده و بخشداری دیگر اجازه صدور مجوز ساخت و ساز را به روستاییان این بخش ندارد و این امر باعث سرگردانی مردم و روستاییان شده است.

وی افزود: بعد از 26 ماه از ارسال این نامه با توجه به پیگیری های مستمر اعضای شوراهای اسلامی شهرستان، دهیاری ها، بخشداری ها، فرمانداری و سایر نمایندگان مردم کرج در مجلس همچنان این بلاتکلیفی برای روستاییان ادامه دارد.

این عضو شورای شهرستان ادامه داد: این بلاتکلیفی ها جز ساخت و ساز غیرمجاز و عدم رعایت اصول فنی و تشدید تصرفات در روستاهای مذکور را به دنبال داشته است.

وی عنوان کرد: روستاهای منطقه آتشگاه در خارج از محدوده قانونی و حریم مصوب شهر کرج قرار دارد که در یک اقدام غیر قانونی بر اساس ماده 10 و 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، شهرک و روستا و نحوه تعیین آن که مصوب سال 84 مجلس است به اداره مسکن و شهرسازی تحویل شده است و پلاکی که هنوز ماده 56 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور در آن کامل اجرا نشده بود به مسکن و شهرسازی تحویل و ساکنان روستاها را با بلاتکلیفی مضاعف روبرو ساخت.

فلاحت ادامه داد: سیاست و راهکار موجود در مسکن و شهرسازی نه تنها سنخیتی با توسعه پایدار روستاها نداشته است بلکه با ورود این اداره به روستاها ساخت و سازهای بی رویه تشدید شده و مهاجرت روستاییان به شهرها افزایش داشت.

وی خاطرنشان کرد: اداره امور آب منطقه ای کرج در یک اقدام قاطعانه نسبت به برخورد با متخلفان حریم و حد بستر رودخانه ها اقدام کرده است که امید می رود با همکاری سایر ادارات بتواند از ساخت و ساز در حریم رودخانه ها جلوگیری کند.

وی از تمامی مسئولان مربوطه خواست تا جهت تعیین و تکلیف روستاییان این منطقه اقدامات لازم را انجام دهند.