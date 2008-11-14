تماس بیشتری با ایران برقرار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "خاویر سولانا" با اعلام این مطلب در ادامه گفت : امکان برقراری برخی ارتباطات با ایران همانند آنچه من بر اساس وظیفه خود در طول تابستان گذشته داشتم، در آینده ای نزدیک وجود دارد.

خاویر سولانا که پیش از برگزاری نشست روسیه-اتحادیه اروپا در نیس با رویترز سخن می گفت در ادامه افزود : چنین ارتباطهایی اگر با شفاف سازیهای مناسب همراه باشد می تواند زمینه را برای برگرازی نشست با "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران فراهم کند.

سولانا در پایان درباره نشست روز گذشته کشورهای 1+5 در فرانسه نیز گفت : در این نشست تصمیم خاصی اتخاذ نشد.

نشست روز گذشته در حالی برگزار شد که چند روز قبل ایران از دریافت نامه "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد.

خاویر سولانا که نماینده 6 کشور گفتگو کننده با ایران ( 1+5 ) نیز محسوب می شود، در نامه ای به "سعید جلیلی" دبیرشورای عالی امنیت ملی کشورمان خواستار ادامه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران برای روشن شدن نکات اندک باقیمانده شده بود.