کمال جامعه در گرو نهادینه شدن فرهنگ کتاب و کتابخوانی است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر آیت‌الله اسدالله ایمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر افزود: نهادینه کردن فرهنگ و استفاده از کتاب و کتابخوانی از قالب شعار خارج و عملیاتی شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه هویت شیعه در ‌‌سایه مهدویت به ثمر می‌نشیند، بیان داشت: هویت شیعه در غدیر بسته شد، در کربلا به کمال رسید و در انتظار به ثمر می‌نشیند .

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه شیعه با نثار خون شهیدان به حکومت رسید، گفت: جایز نیست که ‌نویسنده، مبانی جمهوری اسلامی که متکی به قرآن و عترت است را زیر سئوال ببرد و موجب تضعیف کارگزاران نظام شده و کارآمدی نظام را بشکند .

وی با بیان اینکه این افراد به عنوان بلندگوی استکبار هستند، گفت: قطعا هر قلمی بخواهد کارگزاران نظام را تضعیف کند، با دست قوی و اراده آهنی و استوار ملت ایران مواجه می‌شود .

ایمانی همچنین به رزمایش ارتقای امنیت اجتماعی و آرامش عمومی اشاره کرد و گفت: مقابله با ارا‌زل و اوباش، معتادان، قاچاقچیان و بدحجابان از اهداف برگزاری این رزمایش است .