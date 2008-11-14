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۲۴ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۱۵

امام جمعه بوشهر:

کمال جامعه در گرو نهادینه شدن فرهنگ کتاب و کتابخوانی است

کمال جامعه در گرو نهادینه شدن فرهنگ کتاب و کتابخوانی است

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی گفت: رشد و کمال جامعه و حرکت به سوی جامعه ای با علم و دانش نیازمند نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی در آن جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر آیت‌الله اسدالله ایمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر افزود: نهادینه کردن فرهنگ و استفاده از کتاب و کتابخوانی از قالب شعار خارج و عملیاتی شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه هویت شیعه در ‌‌سایه مهدویت به ثمر می‌نشیند، بیان داشت: هویت شیعه در غدیر بسته شد، در کربلا به کمال رسید و در انتظار به ثمر می‌نشیند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه شیعه با نثار خون شهیدان به حکومت رسید، گفت: جایز نیست که ‌نویسنده، مبانی جمهوری اسلامی که متکی به قرآن و عترت است را زیر سئوال ببرد و موجب تضعیف کارگزاران نظام شده و کارآمدی نظام را بشکند.

وی با بیان اینکه این افراد به عنوان بلندگوی استکبار هستند، گفت: قطعا هر قلمی بخواهد کارگزاران نظام را تضعیف کند، با دست قوی و اراده آهنی و استوار ملت ایران مواجه می‌شود.

ایمانی همچنین به رزمایش ارتقای امنیت اجتماعی و آرامش عمومی اشاره کرد و گفت: مقابله با ارا‌زل و اوباش، معتادان، قاچاقچیان و بدحجابان از اهداف برگزاری این رزمایش است.

امام جمعه بوشهر از نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی استان خواست با نصب دوربین‌ در نقاط حساس استان با افراد هنجارشکن مقابله کنند.

کد مطلب 782901

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