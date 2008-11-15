  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۲

مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی 13 آذرماه برگزار می شود

مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی 13 آذرماه برگزار می شود

مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی 13 آذرماه به ریاست معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی ساعت 10 صبح روز 13 آذرماه به ریاست کیومرث هاشمی در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

در این مجمع که با حضور روسای هیئت‌های تیراندازی سراسر کشور و نمایندگان نهادهای مختلف برگزار خواهد شد، رئیس فدراسیون تیراندازی برای چهار سال آینده تعیین می شود.

برای ریاست فدراسیون تیراندازی چهار نفر شامل سید مهدی هاشمی (سرپرست فعلی فدراسیون)، اسدالله حیدری (رئیس اسبق فدراسیون)، مجد آراء، میرمیران (دبیر اسبق فدراسیون) با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

در مجمع عمومی فدراسیون تیراندازی، گزارش عملکرد سال گذشته و گزارش مالی این فدراسیون ارائه خواهد شد، ضمن اینکه برنامه‌های آتی فدراسیون تیراندازی از سوی اعضای مجمع مورد بحث و بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 782921

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها