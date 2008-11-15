مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی 13 آذرماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی ساعت 10 صبح روز 13 آذرماه به ریاست کیومرث هاشمی در محل آکادمی ملی المپیک برگزار می شود.

در این مجمع که با حضور روسای هیئت‌های تیراندازی سراسر کشور و نمایندگان نهادهای مختلف برگزار خواهد شد، رئیس فدراسیون تیراندازی برای چهار سال آینده تعیین می شود.

برای ریاست فدراسیون تیراندازی چهار نفر شامل سید مهدی هاشمی (سرپرست فعلی فدراسیون)، اسدالله حیدری (رئیس اسبق فدراسیون)، مجد آراء، میرمیران (دبیر اسبق فدراسیون) با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

در مجمع عمومی فدراسیون تیراندازی، گزارش عملکرد سال گذشته و گزارش مالی این فدراسیون ارائه خواهد شد، ضمن اینکه برنامه‌های آتی فدراسیون تیراندازی از سوی اعضای مجمع مورد بحث و بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.