3 داور ایرانی در فهرست داوران "الیت" آسیا قرار گرفتند

به گزارش خبرنگارمهر، سعید مظفری‌زاده، علیرضا فغانی و یدالله جهانبازی سه داور بین‌المللی فوتبال کشورمان با تایید کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا در فهرست داوران برگزیده این قاره قرار گرفتند. کمیته داوران AFC با ارزیابی عملکرد این سه داور کشورمان در سه دیدار رسمی و کسب حدنصاب‌های لازم با اضافه شدن نام این داوران به فهرست داوران الیت آسیا موافقت کرد.

با اضافه شدن نام این سه داور به فهرست داوران الیت آسیا، تعداد داوران برگزیده کشورمان در این فهرست به 6 نفر رسید که عبارتند از: مسعود مرادی، محسن ترکی، هدایت ممبینی، سعید مظفری‌زاده، علیرضا فغانی و یدالله جهانبازی.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال پس از کناره گیری خداداد افشاریان از فهرست داوران بین المللی، سعید بخشی زاده را به عنوان داور جایگزین به کمیته داوران AFC معرفی کرد. بخشی زاده از ابتدای ماه ژانویه سال 2009 میلادی (اواسط دی ماه) در فهرست داوران بین‌المللی قرار خواهد گرفت و برای حضور در فهرست داوران الیت آسیا باید در سه دیدار رسمی نمرات لازم را از سوی ناظران AFC کسب کند.

پس از مشخص شدن فهرست نهایی داوران الیت آسیا قراراست اواسط ژانویه گردهمایی توجیهی داوران برگزیده آسیا در مقر AFC در شهر کوالالامپور مالزی با حضور حدود 70 تن از داوران برگزیده آسیا برگزار شود که چهار مدرس بین‌المللی داوری شامل؛ محمد نذری عبدالله از مالزی، شمس المائدین از سنگاپور، مسعود عنایت از ایران و یکی از مدرسان انگلیسی کار تدریس این کلاس‌ها را برعهده خواهند داشت.