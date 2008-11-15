به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مشروح دستور هفتگی مجلس اعلام شد و بر این اساس بررسی برنامه و صلاحیت صادق محصولی برای تصدی وزارت کشور و اخذ رای اعتماد مهمترین برنامه این هفته مجلس شورای اسلامی است که در جلسه صبح سه شنبه مجلس برگزار خواهد شد.

گزارش شوراول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید و گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی و نیز گزارش این کمیسیون در رابطه با لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون بین‌المللی راه،عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون هیدروگرافی منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی،لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا - آسیا در دستور کار مجلس قرار دارد.

همچنین در هفته پیش رو گزارش شور اول کمیسیون عمران درمورد رد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،لایحه الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آئین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 1348،لایحه اصلاح بند (1) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384 در دستور کار نمایندگان قرار دارد.



در این هفته همچنین گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با لایحه صیانت ازحریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور در صحن علنی مطرح خواهد شد.

بررسی گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ، طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور،طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی از دیگر برنامه های این هفته مجلس است.

علاوه بر این گزارش شوراول کمیسیون اقتصادی درموردلایحه اصلاح ماده (16) قانون امور گمرکی مصوب 1350 و ماده (295) آئین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب 1351 ،لایحه اختصاص نیم‌درصد (5/0%) حقوق ورودی وصولی به گمرک جمهوری اسلامی ایران،لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات،رد لایحه تمدید مهلت اجرای ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382 در درستور کار مجلس قرار دارد.

بر اساس برنامه اعلامی گزارش شوراول کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،لایحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز،لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و لایحه جرم‌زدائی از قانون مواد مخدر و درمان مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر نیز در هفته جاری بررسی خواهند شد.



گفتنی است در این هفته سؤال سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر نفت نیز در برنامه مجلس قرار دارد.

همچنین نمانیدگان مجلس در هفته جاری یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان را به عنوان ناظر در کمیسیون تعیین سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی از مشمولان وظیفه هر دوره تشکیل پیام‌ آوران بهداشت، دونفر از نمایندگان مجلس جهت عضویت در هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها،دو نفر از کادر پزشکی جهت عضویت در شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی،دونفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در صندوق ضمانت صادرات ایران، دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به ‌به‌عنوان ناظر در ‌شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را انتخاب خواهند کرد.



