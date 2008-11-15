نرخ نقدینگی، تورم و بیکاری بر خلاف اهداف برنامه چهارم / با تورم 25 درصدی کاهش نرخ سود بانکی بی معنی است

محمد رضا خباز که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، یادآور شد: بر اساس قانون برنامه 5 ساله چهارم توسعه می بایست نقدینگی کاهش می یافت و نرخ تورم و نرخ بیکاری تک رقمی می شد ، سپس نرخ سود بانکی نیز تک رقمی می شد ، اما با توجه به اینکه هیچ کدام از سه مرحله قبلی انجام نشده نمی توان انتظار داشت نرخ سود بانکی که آخرین مرحله بوده تک رقمی شود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس هشتم ادامه داد: در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم را 25 درصد اعلام کرده و مرکز پژوهش ها این نرخ را 5/26 می داند، نمی توان نرخ سود بانکی را تعدیل کرد و اگر این کار انجام شود به این معنی است که از مردم می خواهیم به بانک سپرده ندهند و حتی سپرده های خود را خارج کنند ، چون اگر مردم پول خود را در بانک بگذارند عملا نه تنها سودی عایدشان نمی شود، بلکه بعد از یک سال به دلیل تورم 25 درصدی اصل پولشان هم کاهش می یابد.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس خاطرنشان کرد: نرخ سود بانکی در صورتی کاهش می یابد که تورم کم شده باشد چون باید نرخ سود بانکی با نرخ تورم برابر و یا حتی یک درصد هم بیشتر باشد ، بنابراین در شرایط فعلی صحبت کردن از کاهش نرخ سود بانکی غیر علمی و بی معناست مگر اینکه با اجبار بخواهیم نرخ سود بانکی را کم کنیم .

خباز تاکید کرد : در این صورت مردم در اولین فرصت سپرده های خود را از بانک خارج می کنند.



