یاقوت سرخ ایران از کمبود صنایع فرآوری رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، به رغم اینکه لرستان در بخش صادرات انار روند خوبی را آغاز کرده است ولی توجه به ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در این بخش می تواند یاقوت سرخ ایران را با ارزش افزوده بیشتری وارد بازارهای جهانی کند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در مراسم جشن صادرات انار در محل سالن اجتماعات مدیریت برنامه ریزی استان اظهار داشت: در حال حاضر لرستان به دلیل دارا بودن بخشی از تولید انار کشور در کانون توجه قرار گرفته است.

حجت الله بیرانوند با بیان اینکه یکی از تکالیف ما توسعه تجارت خارجی و معرفی توانمندی های استان است، تصریح کرد: توانمندی های لرستان قابلیت رقابت در بازارهای خارجی را دارا است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر لرستان پتانسیل تولید 130 هزار تن محصول باغی را دارد، افزود: در حال حاضر این استان از میزان باغات انار کشور بیش از دو هزار و 270 هکتار را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ادامه داد: سالانه با متوسط عملکرد 5/11 تن در هر هکتار بیش از 24 هزار تن انار مرغوب در لرستان تولید می شود.

بیرانوند یادآور شد: با برنامه ریزی های انجام شده مطابق سند چشم انداز تولید انار در لرستان به بیش از 50 هزار تن و تعداد باغات این محصول در استان به 10 هزار هکتار خواهد رسید.

وی با بیان اینکه امروز در قالب این همایش اولین محموله این محصول در سال جاری به کشور های خارجی صادر می شود، بیان داشت: باید با برنامه ریزی مناسب به دنبال ایجاد صنایع تبدیلی در راستای اشتغالزایی در این بخش در استان باشیم.

این مسئول همچنین به فعالیت های انجام شده برای معرفی یاقوت سرخ ایران اشاره کرد و افزود: اطلاع رسانی لازم پیرامون این محصول به وسیله انتشار کتاب، لوح فشرده و تهیه یک فیلم به زبان های مختلف خارجی تحت عنوان "یاقوت سرخ ایران" صورت گرفته است.

بیرانوند با اشاره به مشکلات پیش روی صادرات این محصول، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در بخش های مرتبط با انار و ایجاد صنایع تبدیلی، عدم وجود یک تشکل در ارتباط با محصولات باغی به خصوص انار، ذخیره سازی میوه ها و نبود شرکت حمل و نقل بین المللی از جمله موانع پیش روی توسعه این صنعت محسوب می شود که برنامه هایی در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان نیز در این مراسم، با تشریح سیمای کشاورزی لرستان عنوان کرد: پنج درصد اراضی کشور در قالب 760 هکتار زمین زراعی در لرستان قرار دارد.

ایمان جمشیدی با بیان اینکه لرستان با متوسط بارندگی 570 میلی متر در سال و خروجی آب 5/13 میلیارد متر مکعب استعدادی شگرف در زمینه آب و کشاورزی دارد، افزود: این استان با حضور در محدوده زاگرس دارای پتانسیل های فروان در زمینه کشاورزی و صنایع مرتبط با آن است که باید در این بخش سرمایه گذاری ویژه ای صورت گیرد.

وی با اشاره به ویژه گی های انار لرستان، بیان داشت: انارستان تنگ سیاب کوهدشت اولین و فنی ترین سایت متمرکز انار در استان محسوب می شود که در سال 77 شروع به کار کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و 500 درخت بارور و 700 نهال در این مرکز وجود دارد، خاطرنشان کرد: صنایع تبدیلی در این سایت در حال حاضر با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان در حال ایجاد شدن است.

جمشیدی همچنین با اشاره به اینکه مرکز بسته بندی انار به منظور صادرات این محصول کوچک و جوابگوی نیاز موجود نیست، از توسعه این مرکز در آینده نزدیک خبر داد.

وی همچنین به تشریح مشکلات و موانع پیش روی توسعه و صادرات باغات در لرستان پرداخت و یادآور شد: خرد و پراکنده بودن اراضی، هزینه بالای تامین آب به عنوان یک چالش اساسی، نبود صنایع فرآوری، تبدیلی و بسته بندی در این بخش، نگهداری ضعیف، کمبود اعتبارات عمرانی و کمبود تسهیلات بانکی از جمله مهم ترین موانع پیش روی این صنعت محسوب می شود.

مدیر شرکت کارآفرینان فکور لرستان نیز در این همایش با ارائه گزارش عملکردی از فعالیت های خود در حوزه انار، گفت: فعالیت صادراتی این شرکت را از ابتدای سالجاری آغاز و با سه گروه تجاری در کشور های آلمان، اوکراین و هلند مذاکره کردیم.

منصور مرادی افزود: پس از بررسی های لازم با شرکت های تجاری آلمان و هلند به ترتیب قرارداد 300 تن و 500 تن و با کشور اکراین قرارداد یک هزار تن انار را منعقد کردیم.

وی با تاکید بر اینکه حرکت در بخش صادرات انار در لرستان آغاز شده است و باید مورد حمایت قرار گیرد، بیان داشت: نظارت دقیق و کارشناسی از زمان کاشت تا برداشت، تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت، احداث و تجهیز ناوگان حمل و نقل بین المللی، دعوت از گروههای تجاری خارجی، تجهیز کارگاه بسته بندی در خرم آباد، طراحی بسته بندی زیبا و شناسایی باغات مناسب در منطقه از جمله فعالیت هایی است باید در این عرصه صورت گیرد.

این فعال صادرات انار لرستان همچنین به اشتغالزایی 80 نفر به صورت مستقیم و 500 نفر به صورت غیر مستقیم در قالب شرکت کارآفرینان فکور اشاره کرد.



