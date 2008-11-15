شروط قانون انتخابات ریاست جمهوری ناکافی بود/ ارتقای جایگاه احزاب در مصوبه مجلس

حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ، جلوگیری از تجربه انتخابات دوره های گذشته ریاست جمهوری بود که افرادی در انتخابات ثبت نام می کردند که حتی سابقه خواندن و نوشتن هم نداشتند.

وی افزود: قانون انتخابات گذشته جامع بود ولی مانع نبود.

فلاحت پیشه در پاسخ به این سئوال که آیا شرط داشتن فوق لیسانس برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کارآمدی را تحت الشعاع قرار نداده و باب مدرک گرایی را در کشور باز نمی کند، گفت: به هر حال مدرک برای ارزیابی ها یک اصل پذیرفته شده در دنیاست.

این نماینده مجلس در عین حال تاکید کرد : توجه به مدرک حتما باید همراه با تخصص ها باشد .

وی اضافه کرد: اگر در برخی موارد تخلفاتی در این خصوص مشاهده می شود ، گناه مدرک نیست و نظام آموزشی در این خصوص باید هوشیارتر عمل کند.

فلاحت پیشه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با این شرط راه برای برخی افراد پرتوان و باتجربه در کشور بسته نخواهد شد، گفت: قانون برای افراد نوشته نمی شود ، بلکه در قانون گذاری کل جامعه در نظر گرفته می شود و اصل، دربرگیری افراد یک جامعه است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه افرادی هم در جامعه وجود دارند که بدون مدرک فوق لیسانس دارای سابقه و تجربه سیاسی هستند، تصریح کرد: درعین حال دارا بودن مطالعات پایه امری ضروری است و لذا اگر نظام آموزشی ایراد دارد نباید آن را به سایر موارد منتقل کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که اگر شورای نگهبان قانون اساسی این قانون را به دلیل لزوم مدرک فوق لیسانس برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و محدود شدن دایره نامزدها رد کند، پیشنهاد نمایندگان مجلس چه خواهد بود، گفت: در آن صورت این قانون به طور حتم قابل اصلاح خواهد بود و پیشنهاد بنده شرط حداقل مدرک لیسانس بعلاوه چند سال سابقه اجرایی و مدیریتی همانگونه که در بندهای دیگر این قانون مطرح شده، مانند داشتن جایگاه ملی ، ریاست یک حزب فراگیر و یا مدیر مسئولی مطبوعات و ... خواهد بود.

فلاحت پیشه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا بهتر نبود نمایندگان مجلس برای چهره های حزبی در قانون امتیاز خاصی قائل می شدند و یا حمایت چندین حزب از یک شخصیت حزبی را به عنوان یک استثنا در قانون انتخابات مطرح می کردند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت احزاب در این اصلاحیه خوب است چرا که حتی معاونان وزرا، معاون سازمان صدا و سیما، مشاور رئیس جمهور از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری حذف شدند اما روسای احزاب حذف نشدند به این ترتیب می توان گفت نمایندگان در این قانون برای احزاب شانی بالاتر از معاون وزیر قائل شده اند.

