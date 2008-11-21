مرگ تدریجی هویت ماسوله

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، به هرحال آن چیزی که هنوز گردشگران را به ماسوله میکشاند طبیعت و هوای دلپذیر آن است اما آنانکه در سالهای قبلتر ماسوله را دیده اند چیزی از آن ماسوله نمی بینند.
صنایع دستى ماسوله که عمری به قدمت تاریخ دارد امروز جای خود را به اجناس بنجل چینی داده و وقتی به ماسوله سفر می کنی در این شهر درست همان اجناسی را میبینی که در حراجیهای ارزان و دست چندم چینیها یافت می شود و حتی می توانی بگویی به چین رفته بودی؟!
وقتی از مردم ماسوله سئوال میکنی چرا این همه اجناس چینی را به جای محصولات محلی خود میفروشید؟ می گویند: " جوانها در روستا نمی مانند و تولید محصولات بومی کم است و کسی برای آنها ارزشی قائل نیست."
این در حالی است که مردم ماسوله از راه گردشگری و صنایع دستی امرار معاش می کنند و گردشگرى گزینه مناسبى براى رونق اقتصادى ماسوله و تداوم حیات فرهنگى و اجتماعى آن به شمار مى رود.
ماسوله تنها شهر تاریخی جهان است که حیات در آن جریان دارد و شاید معروفیت و شهرت را خود را مدیون این حیات باشد اما اگر ساکنان ماسوله نتوانند امرار معاش کنند آیا ماسوله سر پا خواهد ماند؟
با این وصف ماسوله شهری رویایی در دل جنگلهای گیلان است که هر بیننده ای را در نخستین نگاه متحیر میکند اما وقتی درست نگاه کنی دیگر از آن تعجب خبری نخواهد بود و کم کم بیننده متوجه میشود با چیزی شبیه شهر تاریخی مواجه است و از آن تاریخ اعجاب انگیز تنها استواری شهر بر دامنه کوه باقی مانده است.
بازار ماسوله مملو از اجناس چینی
در کنار معماری از دست رفته ماسوله باید از فرهنگ بومی منطقه نیز یاد کرد که دیگر اثری از آن باقی نمانده است، مهاجرت غیر ماسوله ایها و از سوی دیگر ویلاسازی شهریها به خصوص پایتخت نشینان در ماسوله فرهنگ این منطقه را دستخوش تغییر و تحول زیادی کرده تا آنجا که بخشی از هنر مردم این سرزمین نیز با این تحولات اخیر از بین رفته و دیگر نمی توان سراغی از آنها گرفت.
تاریخ ماسوله تنها تاریخ معماری نیست، هر چند ماسوله را به خاطر معماری میشناسند اما آنها که کمی پیشتر به ماسوله سر زده باشند هنوز صدای پتک آهنگران و اره نجاران و آواز چموش دوزان را به خاطر دارند.
ماسوله روزگاری در کنار معماری مشهوری که داشت، به داشتن صنایع دستی مختص این شهر تاریخی نیز شهره آفاق بود.
زمانی بود که در خانه های علاقه مندان صنایع دستی و محصولات فرهنگی تاریخ تمدن ایران اجناس خاصی هم دیده می شد که به عنوان اشیاء لوکس خانه از آنها یاد می شد و تمامی آنها ماسوله ای بودند.
اما امروز وقتی به بازار ماسوله سر میزنی غیر از نوع معماری بازار و چند فروشگاه سوغات ماسوله که توجه را جلب میکنند خبری از صدای پتک آهنگران و اره نجاران و آواز چموش دوزان نیست، همه فروشگاهها جنس چینی میفروشند و چاقو فروشهای ماسوله با افتخار می گویند، "چاقوی زنجان داریم".
چاقو فروش ماسوله ای : " چاقوی زنجان داریم "
حالا دیگر از اوستا کارهای قدیمی خبری نیست و وقتی سراغشان را میگیری غیراز یکی دو نفر آهنگر بقیه فوت کردهاند و کسی هم نبوده که هنر و صنعت شان را زنده نگه دارد.
وضعیت صنایع دستی در ماسوله به مرحله ای رسیده است که باید کم کم نمونههای این هنر مردمی را در کتابهای مربوط به ماسوله دید.
به واقع باید آن را در هنر عکاسانی جستجو کرد که خیلی پیشتر به ماسوله آمده بودند و از بازماندگان آخرین نفسهای صنایع دستی ماسوله عکس گرفته بودند.
با این وجود هنوز حمایت چندانی از هنر صنایع دستی در ماسوله نشده است این درحالیست که ماسوله پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی دارد و به طور کامل در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.
ماسوله را هنر و فرهنگ پدید آورده است و هنر ماسوله تنها معماری نیست، چموش دوزی، آهنگری، نجاری و عروسک سازی است که امروز تنها بخش خیلی اندکی از آنها باقی مانده و دیگر رو به فراموشی است.
اما آنچه هنوز در ماسوله می تپد روح انسان آن سرزمین است که می شود زندهاش کرد و دوباره به ماسوله جان بخشید، با معماری، فرهنگ، صنایع دستی و هنر ماسوله.
شهردار شهرک تاریخی ماسوله نیز با تاکید بر زنده نگه داشتن صنایع دستی به عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این دیار قدیمی گفت: این موضوع توجه و اهتمام بیشتر مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان را میطلبد.
یحیی یوسف پور اظهار داشت: امروز صنایع دستی یکی از موضوعات مهم فرهنگی و گردشگری هرشهر و فرهنگ تاریخی است.
وی عنوان کرد: به واقع بیشترین درآمد هر کشوری از دریچه گردشگری به صنایع دستی مربوط می شود و این موضوعی است که امروز بیش از گذشته به آن توجه می شود.
این مسئول ادامه داد: سازمان جهانی یونسکو در دفاع از ارزشهای مادی و معنوی صنایع دستی دهم ژوئن را به نام روز جهانی صنایع دستی نام گذاری کرده است.
یوسف پوراظهارداشت: شهر ماسوله با داشتن ویژگیهای خاص معماری و داشتن صنایع دستی بسیار ارزنده یکی از پرجاذبه ترین مناطق ایران محسوب می شود.
تمبر ماسوله رو نمایی شد
شهردار ماسوله همچنین ازرونمایی تمبرماسوله خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از چاپ این تمبر با نمایی از ماسوله معرفی این شهر به تمام جهان و جذب گردشگر و بر جای ماندن یادگاری زیبا برای گردشگران بوده است.
یوسف پور در ادامه از مسئولان خواستار حمایت موردنیاز برای حفظ و احیای صنایع دستی مختلف به ویژه چموش دوزی در این شهر تاریخی شد.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان نیز از اجرای طرح پژوهش در راستای آسیب شناسی هنرهای سنتی و صنایع دستی در این استان خبر داد.
ساسان قاسمی عنوان کرد: برای ماندگاری هر هنر سنتی باید جنبههای مختلف ماندگاری و حفظ آن کارشناسی شود.
این مسئول با بیان اینکه چموش دوزی و تعدادی دیگر از صنایع دستی دیگر استان رو به زوال است، اذعان داشت: با اعلام نتایج بررسیهای این طرح وضعیت صنایع دستی گیلان بهبود می یابد.
قاسمی یادآورشد: صنایع دستی گیلان این قابلیت را دارد که گردشگران تنها با هدف بازدید و استفاده از این میراث ارزشمند به این استان سفر کنند.
به هرحال تمام شهرهای ایران که روزی به بافت اصیل و تاریخی آنها افتخار میکردیم دچار معضل بیهویتی شدهاند اگر به تازگى به شهرک تاریخی ماسوله رفته و همه جا را از سر حوصله و با نگاه خریدار دیده باشی مى دانى که ماسوله جسمى نحیف و جانى خسته دارد و با شتاب از طبیعت زیبا و هویت تاریخى اش فاصله مى گیرد.
ماسوله در سال ۱۳۵۴ خورشیدى به شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملى ایران به ثبت رسیده و بافت تاریخى اش تحت حفاظت و حمایت قانونى است.
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