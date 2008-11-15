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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۴۶

دو هزار و 587 کارت هوشمند رانندگان در گلستان صادر شد

دو هزار و 587 کارت هوشمند رانندگان در گلستان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل پایانه های گلستان گفت: دو هزار و 587 کارت هوشمند برای رانندگان طی سال جاری در این سازمان صادر شده است.

علی لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد کارت یک هزار و 186 کارت برای رانندگان بخش بار، 669 کارت برای رانندگان مسافر، 575 کارت برای خودروهای باری و  154 کارت برای خودروهای مسافری صادر شده است.

وی اظهار داشت: شمار ناوگان موجود در استان نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته که این امر دلیل مهم افزایش تقاضا برای دریافت کارت هوشمند و استقرار سیستم های کارتخوان در نرم افزار صدور بارنامه و صورت وضعیت است.

وی همچنین از ارائه آموزش به  یک هزار و 738 نفر از فعالان بخش کالا و مسافر طی سال جاری در استان خبر داد.

به گفته لطفی، افزایش اطلاعات، مهارت دست اندرکاران بخش حمل و نقل جاده ای و ارتقاء سطح خدمات از جمله اهداف این کلاسهای آموزشی بوده است.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان گلستان بیان داشت:  بیش از 10 هزار و 428 نفر ساعت در کلاسهای آموزشی که در هفت ماهه سال جاری برگزار شد، شرکت کردند.

وی یادآورشد: این کلاسها شامل آموزش اخلاق حرفه ای ویژه رانندگان و کارکنان شرکتهای حمل و نقل مسافری و مهار بار در انواع وسائط نقلیه باری ویژه رانندگان و کارکنان شرکتهای حمل و نقل کالا بود که در پایان این دوره های آمووزشی به شرکت کنندگان گواهینامه ارائه شد.

کد مطلب 782996

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