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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۳

12 کارگاه آموزشی بازرگانی در گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: 12 کارگاه آموزشی سازمان بازرگانی برای تولیدکنندگان و بازرگانان طی نیمه دوم سال جاری در گلستان برگزار می شود.

 نادعلی کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمنیه افزود: روشهای دستیابی به منابع اطلاعات تجاری و نحوه تنظیم گزارشات بازرگانی از شبکه اینترنت، مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتریان، اصول و چهارچوب قراردادهای بین المللی و مدیریت استراتژیک بازاریابی از جمله این کارگاههای آموزشی است.

وی اظهار داشت: مدیریت فروش، تجارت الکترونیک، امور گمرکی و ترخیص کالا، مدیریت خرید و سفارشات خارجی، اصول، فنون و هنر مذاکرات تجاری با گرایش بین المللی و مدیریت نام تجاری Branding از دیگر عناوین کلاسهای آموزشی است.

کهنسال ارتقای سطح آموزش تولیدکنندگان و بازرگانان را از مهمترین اهداف برگزاری این کلاسهای آموزشی عنوان کرد.

وی از علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این کلاسها با شماره تلفنهای 5-2229663 تماس بگیرند.  

بیش از 42 هزار واحد صنفی در استان گلستان فعالیت دارند.

کد مطلب 782997

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