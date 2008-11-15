12 کارگاه آموزشی بازرگانی در گلستان برگزار می شود

نادعلی کهنسال در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمنیه افزود: روشهای دستیابی به منابع اطلاعات تجاری و نحوه تنظیم گزارشات بازرگانی از شبکه اینترنت، مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتریان، اصول و چهارچوب قراردادهای بین المللی و مدیریت استراتژیک بازاریابی از جمله این کارگاههای آموزشی است.

وی اظهار داشت: مدیریت فروش، تجارت الکترونیک، امور گمرکی و ترخیص کالا، مدیریت خرید و سفارشات خارجی، اصول، فنون و هنر مذاکرات تجاری با گرایش بین المللی و مدیریت نام تجاری Branding از دیگر عناوین کلاسهای آموزشی است.

کهنسال ارتقای سطح آموزش تولیدکنندگان و بازرگانان را از مهمترین اهداف برگزاری این کلاسهای آموزشی عنوان کرد.

وی از علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این کلاسها با شماره تلفنهای 5-2229663 تماس بگیرند.

بیش از 42 هزار واحد صنفی در استان گلستان فعالیت دارند.