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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۳۰

65 درصد ماشین آلات بخش کشاورزی گلستان قدیمی است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان اعلام کرد: 65 درصد تراکتورهای موجود در بخش کشاورزی استان فرسوده و قدیمی هستند.

الهیار ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: حدود 18 هزار تراکتور در بخش کشاورزی استان فعالیت دارد که عمر درصد بالایی از آنها بیش از 20 سال است.

وی اظهار داشت: این امر موجب افزایش هزینه ها، کاهش سطح کشت و غیراقتصادی شدن تولید می شود.

وی، خواستار حمایت مسئولان امر و تامین اعتبار مورد نیاز برای بازسازی این تجهیزات شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: برای توسعه بخش کشاورزی باید به مکانیزاسیون این بخش بهاء داده شود.

وی یادآورشد: بخش کشاورزی هنوز سنتی است و برای صنعتی شدن باید فناوری و صنایع وابسته کشاورزی افزایش یابد.

ناظمی خاطرنشان کرد: این استان ظرفیتهای بالایی در بخش کشاورزی دارد که باید شناسایی و تقویت شود.

وی افزود: برای توسعه این بخش باید موانع فراروی و شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور رفع شود.

به گفته ناظمی، این استان رتبه دهم کشور دربخش کشاورزی و رتبه اول تولید دانه های روعنی را داراست.

سالانه بیش از 90 نوع محصول کشاورزی در گلستان تولید می شود.

کد مطلب 782999

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