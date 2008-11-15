نفرات برتر هفته دوم کورس پائیزه اسبدوانی گنبدکاووس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گنبد، در این دوره مسابقات که عصر جمعه برگزار شد 72 راس اسب در هفت کورس به مسافت یکهزار متر بایکدیگر به رقابت پرداختند.

حکیم ایگدی رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پایان این مسابقات 138 میلیون و 200 هزار ریال به چابکسواران این دوره جایزه داده شد.

وی افزود: کورس اول ویژه اسبهای ترکمن، " رامبو" با چابکسواری لطیف تمری، کورس دوم اسب دوخون " گاتوزو" با چابکسواری نورالدین قزل، کورس سوم اسب دو خون "آرمینا" با چابکسواری فیض الله رجال مقامهای اول این کورسها را کسب کردند.

وی اظهار داشت: همچنین اسب " سکویا " با چابکسواری ستار مهرانی در دور چهارم، " نیکلاس " با چابکسواری ستار مهرانی در کورس پنجم، " مای آنجل" با چابکسواری طاهر ایگدری در دور ششم و " آلکس 2 "با چابکسواری ستار مهرانی در کورس هفتم رتبه اول را کسب کردند.

به گفته ایگدی، حدود هشت هزارنفربه همراه سفرای خارجی و میهمانان دومین جشنواره بزرگ اقوام ایران زمین در گلستان از نزدیک این دوره رقابتها را تماشا کردند.

جمعی از سفرای خارجی در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر، مسابقات کورس اسبدوانی در گنبد را بی نظیر توصیف کردند.

شهرستان گنبد کاووس بیش از 295 هزار نفر جمعیت دارد.