مجموعه سوارکاری گنبد نیاز به مرمت دارد

حکیم ایگدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گنبد افزود: 37 سال از ساخت این مجموعه سوارکاری می گذرد، بنابراین بازسازی آن امری ضروری است.

وی اظهار داشت: طرح بازسازی این مجموعه ورزشی تهیه شده که برای اجرای آن 24 میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: بازسازی این مجموعه نه تنها شهرستان گنبد بلکه ورزش سوارکاری استان را تحت تاثیر و پوشش قرار می دهد.

به گفته ایگدی، نور دور پیست نیاز به تعویض دارد تا پروژکتورهایی طراحی شود که در فصل تابستان بتوان در شب مسابقات را برگزار کرد.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس بیان داشت: پیست این مجموعه به طول یک هزار و 500 متر در عرض 23 متر باید از حالت خاکی کنونی خارج و با رعایت اصول زیرسازی ماسه ای و چمن شود.

وی یادآورشد: احیای فضای سبز و بازسازی سکوی تماشاگران از دیگر نیازمندیهای این بخش است.

وی با اشاره به وجود اسطبل های قدیمی در این مجموعه گفت: حداقل به چهار استطبل سوله ای با ظرفیت 200 باکس نیاز است.

وی افزود: اتاق برای مربیان، حذف استطبل های تابستانه و حفردو حلقه چاه کشاورزی برای اراضی را از دیگر نیازهای این مجموعه سوارکاری ذکر کرد.

به گفته ایگدی، مجموعه سوارکاری گنبد کاووس 120 هکتار فضای کشاورزی و 40 هکتار پیست و مجموعه سوارکاری دارد.